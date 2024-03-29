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В Перми выбрали победителей конкурса «Город — это мы»

В Перми выбрали победителей конкурса «Город — это мы»

29 марта 2024, 07:04
Фото: properm.ru
Глава города Эдуард Соснин поблагодарил пермяков за активное участие.

В Перми подвели итоги конкурса социально значимых проектов — «Город — это мы». На рассмотрение конкурсной комиссии передали 133 проекта в пяти различных номинациях. Победителями признаны 78 проектов, сообщает глава города Эдуард Соснин в своем telegram-канале

Прием проектов на конкурс проходил с 12 января по 12 февраля через портал «Управляем вместе». Больше всего проектов-победителей оказалось в номинации «Мой проект — моему городу». Эта номинация посвящена Году семьи, который объявлен в 2024 году. Среди этих проектов, например, туристический фестиваль ТОС города, семейный фестиваль экологической песни «ГайваФест», архитектурный воркшоп «Во дворе».

Один из проектов, среди тех, которые получили одобрение — «Моя семья — волонтеры Победы». В рамках проекта будут созданы условия для улучшения отношений между родителями и детьми через волонтерство. С 1 июня по 30 сентября семейные команды будут выполнять задания. Например, написать письмо солдату, сделать подарки ветерану ВОВ и участникам СВО. Самые активные семьи получат призы.

На втором месте по количеству победивших проектов номинация «Пермь — территория культуры», где выбрано 18 инициатив. Состоится фестиваль уличных субкультур «Свои — 8», приуроченный ко дню молодежи. В номинации «Пермь спортивная» отобрано 17 проектов, в номинации «Пермь добровольческая» — семь.

Глава Перми Эдуард Соснин написал в своем Telegram-канале, что пермяки все больше вовлекаются для решения общегородских вопросов, активно предлагают идеи: «Благодарю всех, кто активно участвует в конкурсе социально значимых проектов, за неравнодушное отношение к нашему городу!»

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