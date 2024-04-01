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Posted Сегодня, 19:07

Published Сегодня, 19:07

Modified Сегодня, 19:10

Updated Сегодня, 19:10

Автоэксперт Рязанов назвал пять самых надежных моделей Mazda

1 апреля 2024, 19:07
По словам автоэксперта Максима Рязанова, автомобили японского бренда Mazda известны своей надежностью. Он отмечает пять моделей: Mazda 3, 2, 6, MX-5 и CX-7, которые особенно выделяются в этом плане.

Процент поломок у данных автомобилей за первые 100 тысяч километров составляет от 5 до 13%, что является довольно низким показателем по сравнению со средним значением для других авто классов, которое обычно составляет от 10% до 15%, пишет pravda.ru.

Также эксперт отмечает, что все современные модели Mazda имеют продвинутые системы безопасности, высококачественные комплектующие и хорошую сборку, что способствует долгой и безотказной эксплуатации автомобилей. Например, новая Mazda 6 имеет усиленный кузов и различные системы безопасности, которые могут распознавать дорожные знаки и контролировать слепые зоны.

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