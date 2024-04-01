Автоэксперт Рязанов назвал пять самых надежных моделей Mazda

Posted Сегодня, 19:07
Published Сегодня, 19:07
Modified Сегодня, 19:10
Updated Сегодня, 19:10
Процент поломок у данных автомобилей за первые 100 тысяч километров составляет от 5 до 13%, что является довольно низким показателем по сравнению со средним значением для других авто классов, которое обычно составляет от 10% до 15%, пишет pravda.ru.
Также эксперт отмечает, что все современные модели Mazda имеют продвинутые системы безопасности, высококачественные комплектующие и хорошую сборку, что способствует долгой и безотказной эксплуатации автомобилей. Например, новая Mazda 6 имеет усиленный кузов и различные системы безопасности, которые могут распознавать дорожные знаки и контролировать слепые зоны.