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Published Сегодня, 08:58

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Конфликт в баре в Москве закончился госпитализацией девушки

1 апреля 2024, 08:58
По информации, полученной от пресс-службы прокуратуры Москвы, конфликт возник между двумя женщинами в баре, находящемся в центре города.

В результате этого конфликта одна из посетительниц была доставлена в больницу с травмой шеи. Удар был нанесен разбившимся стеклянным стаканом в область подчелюстной части. В настоящее время 22-летняя пострадавшая находится в госпитале и ее здоровью нанесен серьезный ущерб, пишет RT.

Как сообщили в пресс-службе, 23-летнюю женщину, являющуюся подозреваемой в этом инциденте, привлекли к уголовной ответственности. Она находится под наблюдением Тверской межрайонной прокуратуры.

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