Конфликт в баре в Москве закончился госпитализацией девушки

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Updated Сегодня, 09:00
В результате этого конфликта одна из посетительниц была доставлена в больницу с травмой шеи. Удар был нанесен разбившимся стеклянным стаканом в область подчелюстной части. В настоящее время 22-летняя пострадавшая находится в госпитале и ее здоровью нанесен серьезный ущерб, пишет RT.
Как сообщили в пресс-службе, 23-летнюю женщину, являющуюся подозреваемой в этом инциденте, привлекли к уголовной ответственности. Она находится под наблюдением Тверской межрайонной прокуратуры.