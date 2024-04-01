Конфликт в баре в Москве закончился госпитализацией девушки

В результате этого конфликта одна из посетительниц была доставлена в больницу с травмой шеи. Удар был нанесен разбившимся стеклянным стаканом в область подчелюстной части. В настоящее время 22-летняя пострадавшая находится в госпитале и ее здоровью нанесен серьезный ущерб, пишет RT.