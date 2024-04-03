В РФ предложили уравнять граждан в мерах поддержки независимо от регистрации

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Копия письма была отправлена главе Минтруда Антону Котякову и находится в распоряжении RT.
Орлов отметил, что в каждом регионе России меры социальной поддержки для молодых семей с детьми регулируются региональными нормативно-правовыми актами. Однако это часто приводит к учету регистрации граждан, проживающих в регионе, что влияет на объем получаемой семьями социальной поддержки.
Например, если семья имеет постоянную регистрацию в условном регионе, их ребенок будет иметь все социальные права, предусмотренные законом. Однако, если семья живет в регионе уже долгое время, оба родителя работают официально и платят налоги, все члены семьи являются гражданами России, но имеют временную регистрацию, то права их ребенка ограничены, пояснил Орлов.
В связи с этим он просит рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство и другие нормативные акты, чтобы обязать субъекты Российской Федерации установить одинаковые условия получения социальной поддержки для всех граждан России, проживающих в регионе, независимо от формы регистрации.