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Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

В РФ предложили уравнять граждан в мерах поддержки независимо от регистрации

3 апреля 2024, 07:06
Антон Орлов, директор Института исследования проблем современной политики, высказал предложение о том, чтобы обязать регионы не делать различий при оказании социальной помощи гражданам с разными формами регистрации.

Копия письма была отправлена главе Минтруда Антону Котякову и находится в распоряжении RT.

Орлов отметил, что в каждом регионе России меры социальной поддержки для молодых семей с детьми регулируются региональными нормативно-правовыми актами. Однако это часто приводит к учету регистрации граждан, проживающих в регионе, что влияет на объем получаемой семьями социальной поддержки.

Например, если семья имеет постоянную регистрацию в условном регионе, их ребенок будет иметь все социальные права, предусмотренные законом. Однако, если семья живет в регионе уже долгое время, оба родителя работают официально и платят налоги, все члены семьи являются гражданами России, но имеют временную регистрацию, то права их ребенка ограничены, пояснил Орлов.

В связи с этим он просит рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство и другие нормативные акты, чтобы обязать субъекты Российской Федерации установить одинаковые условия получения социальной поддержки для всех граждан России, проживающих в регионе, независимо от формы регистрации.

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