В РФ предложили уравнять граждан в мерах поддержки независимо от регистрации

Например, если семья имеет постоянную регистрацию в условном регионе, их ребенок будет иметь все социальные права, предусмотренные законом. Однако, если семья живет в регионе уже долгое время, оба родителя работают официально и платят налоги, все члены семьи являются гражданами России, но имеют временную регистрацию, то права их ребенка ограничены, пояснил Орлов.