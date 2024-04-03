В среднем домашний кот знает около 20-30 слов

Хотя большую часть разговоров кошки игнорируют, некоторые слова запоминаются ими. Ученые предполагают, что обычный домашний кот знает примерно 20-30 слов, но бывают и исключения, когда животные могут освоить до 100 слов. Сюда можно отнести и их клички, хотя кошки не ассоциируют себя с этими прозвищами. Они просто привыкли к тому, что за этими словами обычно следует кормление.