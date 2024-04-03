В среднем домашний кот знает около 20-30 слов

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Питомцы умело выделяют слова из человеческой речи и связывают их с объектами или действиями. Более того, слух кошек отлично воспринимает интонацию голоса, пишет pravda.ru.
Хотя большую часть разговоров кошки игнорируют, некоторые слова запоминаются ими. Ученые предполагают, что обычный домашний кот знает примерно 20-30 слов, но бывают и исключения, когда животные могут освоить до 100 слов. Сюда можно отнести и их клички, хотя кошки не ассоциируют себя с этими прозвищами. Они просто привыкли к тому, что за этими словами обычно следует кормление.
Интересно, что для кошек почти не имеет значения, на каком языке говорят люди. Им требуется всего несколько недель, чтобы привыкнуть к новым звукам слов, обозначающих те же предметы.