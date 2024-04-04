Врач предупредила россиян об обострении заболеваний ЖКТ и психики в весенний период

Люди, страдающие аллергией или расстройствами пищеварительной системы, в весенний период испытывают крайний дискомфорт. Дело в том, в этом время года заболевания обостряются.