Врач предупредила россиян об обострении заболеваний ЖКТ и психики в весенний период

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
В ходе беседы с NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко предупредила, что весной могут обостриться язва желудка и гастрит.
У людей с тревожностью и депрессией более ярко проявляются симптомы данных расстройств. Кроме этого, у многих наблюдаются скачки настроения, отметила врач.
Весной воздух насыщен пылью и пыльцой зацветающих растений, что сказывается на самочувствии людей с аллергией и бронхиальной астмой.
По словам Анастасии Тимощенко, иммунитет весной обычно ослаблен, что увеличивает риск заразиться ОРВИ и является причиной усиления кожных заболеваний. Из-за переохлаждения могут напомнить о себе и хронические заболевания, связанные с урологией, заключила специалист.