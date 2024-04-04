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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Врач предупредила россиян об обострении заболеваний ЖКТ и психики в весенний период

4 апреля 2024, 12:03
Люди, страдающие аллергией или расстройствами пищеварительной системы, в весенний период испытывают крайний дискомфорт. Дело в том, в этом время года заболевания обостряются.

В ходе беседы с NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко предупредила, что весной могут обостриться язва желудка и гастрит.

У людей с тревожностью и депрессией более ярко проявляются симптомы данных расстройств. Кроме этого, у многих наблюдаются скачки настроения, отметила врач.

Весной воздух насыщен пылью и пыльцой зацветающих растений, что сказывается на самочувствии людей с аллергией и бронхиальной астмой.

По словам Анастасии Тимощенко, иммунитет весной обычно ослаблен, что увеличивает риск заразиться ОРВИ и является причиной усиления кожных заболеваний. Из-за переохлаждения могут напомнить о себе и хронические заболевания, связанные с урологией, заключила специалист.

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