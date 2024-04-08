Как бороться с одиночеством в пожилом возрасте? Рекомендации пермского психолога

Психологическое сопровождение. В случае деменции пожилой человек теряет способность выстраивать логические и причинно-следственные связи, у него утрачивается критическое мышление. Пенсионерам с деменцией сложно понять даже то, что они испытывают одиночество лишь потому, что закрылись от мира и не выходят на контакт — это тоже может быть следствием болезни. В таких случаях весьма кстати будет профессиональная помощь психологов-геронтологов. Специалисты помогут пожилым людям адаптироваться к новым жизненным условиям, принять старение, выйти на контакт с миром и найти занятие по душе, а также совместно с ними побороть чувство одиночества.