Как бороться с одиночеством в пожилом возрасте? Рекомендации пермского психолога

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Пожилые люди — это те, кто особенно нуждается в поддержке и трепетном отношении. Изменения в этом возрасте неизбежны, ведь меняется социальный статус человека — выход на пенсию и/или рождение внуков. Следовательно, меняется физическое и ментальное состояние человека, что влияет на привычный уклад жизни, формы и объемы общения с другими людьми.
В ситуации выхода на пенсию пожилые люди сталкиваются с переживаниями собственной ненужности и невостребованности, и им становится сложнее адаптироваться к новым условиям. Появляются физическая слабость и большое количество свободного времени, которое нужно заполнить.
По словам Алены Некрасовой, психология помогает людям в любом возрасте, в том числе, и пожилом, преодолеть одиночество и решить проблемы, связанные с депрессией и деменцией. Пенсионерам необходимо выбрать определенный вид деятельности перед прекращением трудовой деятельности и заниматься тем, что они любят. Также психологические трудности помогают преодолеть крепкие семейные связи и нахождение среди родных.
Включение в деятельность. Пока человек движется — он живет. Семейные мероприятия, помощь по дому, уход за клумбами во дворе, прогулки с собакой или внуками — все это поможет пенсионеру сохранять активность. Часто, в виду особенностей психического состояния, приходится искусственно придумывать пожилому человеку его зону ответственности — например, в домах престарелых назначают ответственного за смену даты на доске объявлений, полив цветов и другие несложные задачи.
Общение. Основная потребность в пожилом возрасте — это передача опыта. Пожилым людям необходимо ощущать себя нужными и важными, и даже 20 минут активного слушания их рассказов значительно улучшают их состояния. Потребность в общении также частично могут закрывать домашние животные.
Активные хобби. После ухода с работы у пенсионера освобождается много времени, но не каждый может заполнить его самостоятельно. Предложите попробовать новое занятие — рисование, танцы или йога для пожилых. Также можно актуализировать и сделать востребованными хорошо знакомые занятия — шитье, вязание, садоводство и другие. Новое хобби поможет найти кружок по интересам или групповые занятия, где пожилой человек сможет подружиться со сверстниками.
Зарядка для ума. С возрастом когнитивные функции, такие как внимание, память и мышление, ослабевают, и это естественный процесс. Чем дольше удается держать разум в тонусе, тем лучше эмоциональное состояние пенсионера. Зачастую чувство одиночества — это результат психического заболевания — деменции, или других структурных изменений мозга. Упражнения на развитие памяти, внимания и логики могут снизить темп возрастных изменений. Найти их можно в интернете: например, головоломки с числами — судоку или рисунки по точкам.
Психологическое сопровождение. В случае деменции пожилой человек теряет способность выстраивать логические и причинно-следственные связи, у него утрачивается критическое мышление. Пенсионерам с деменцией сложно понять даже то, что они испытывают одиночество лишь потому, что закрылись от мира и не выходят на контакт — это тоже может быть следствием болезни. В таких случаях весьма кстати будет профессиональная помощь психологов-геронтологов. Специалисты помогут пожилым людям адаптироваться к новым жизненным условиям, принять старение, выйти на контакт с миром и найти занятие по душе, а также совместно с ними побороть чувство одиночества.