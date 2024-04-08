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Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Психолог рассказала, как пожилым пермякам бороться с одиночеством

Как бороться с одиночеством в пожилом возрасте? Рекомендации пермского психолога

8 апреля 2024, 10:48
Фото: ideogram.ai

Психолог рассказала, как пожилым пермякам бороться с одиночеством

Пенсионеры нередко страдают от одиночества сильнее, чем другие люди. Есть ли способы облегчить эмоциональное состояние людей после выхода на пенсию? Об этом Properm.ru рассказала пермский клинический психолог Алена Некрасова.

Пожилые люди — это те, кто особенно нуждается в поддержке и трепетном отношении. Изменения в этом возрасте неизбежны, ведь меняется социальный статус человека — выход на пенсию и/или рождение внуков. Следовательно, меняется физическое и ментальное состояние человека, что влияет на привычный уклад жизни, формы и объемы общения с другими людьми.

Причины одиночества

  1. Одиночное проживание.
  2. Отсутствие собственных детей или внуков.
  3. Уход детей из родительского дома, их переезд в другой город или страну.
  4. Потеря близких, друзей или давних знакомых, вследствие этого происходит социальное отчуждение.
  5. Утрата прежних социальных связей [например, из-за ухода с работы — Properm.ru].
  6. Угасание активности.

В ситуации выхода на пенсию пожилые люди сталкиваются с переживаниями собственной ненужности и невостребованности, и им становится сложнее адаптироваться к новым условиям. Появляются физическая слабость и большое количество свободного времени, которое нужно заполнить.

Как помочь пенсионеру

По словам Алены Некрасовой, психология помогает людям в любом возрасте, в том числе, и пожилом, преодолеть одиночество и решить проблемы, связанные с депрессией и деменцией. Пенсионерам необходимо выбрать определенный вид деятельности перед прекращением трудовой деятельности и заниматься тем, что они любят. Также психологические трудности помогают преодолеть крепкие семейные связи и нахождение среди родных.

Способы справиться с одиночеством в старости

Включение в деятельность. Пока человек движется — он живет. Семейные мероприятия, помощь по дому, уход за клумбами во дворе, прогулки с собакой или внуками — все это поможет пенсионеру сохранять активность. Часто, в виду особенностей психического состояния, приходится искусственно придумывать пожилому человеку его зону ответственности — например, в домах престарелых назначают ответственного за смену даты на доске объявлений, полив цветов и другие несложные задачи.

Общение. Основная потребность в пожилом возрасте — это передача опыта. Пожилым людям необходимо ощущать себя нужными и важными, и даже 20 минут активного слушания их рассказов значительно улучшают их состояния. Потребность в общении также частично могут закрывать домашние животные.

Активные хобби. После ухода с работы у пенсионера освобождается много времени, но не каждый может заполнить его самостоятельно. Предложите попробовать новое занятие — рисование, танцы или йога для пожилых. Также можно актуализировать и сделать востребованными хорошо знакомые занятия — шитье, вязание, садоводство и другие. Новое хобби поможет найти кружок по интересам или групповые занятия, где пожилой человек сможет подружиться со сверстниками.

Зарядка для ума. С возрастом когнитивные функции, такие как внимание, память и мышление, ослабевают, и это естественный процесс. Чем дольше удается держать разум в тонусе, тем лучше эмоциональное состояние пенсионера. Зачастую чувство одиночества — это результат психического заболевания — деменции, или других структурных изменений мозга. Упражнения на развитие памяти, внимания и логики могут снизить темп возрастных изменений. Найти их можно в интернете: например, головоломки с числами — судоку или рисунки по точкам.

Психологическое сопровождение. В случае деменции пожилой человек теряет способность выстраивать логические и причинно-следственные связи, у него утрачивается критическое мышление. Пенсионерам с деменцией сложно понять даже то, что они испытывают одиночество лишь потому, что закрылись от мира и не выходят на контакт — это тоже может быть следствием болезни. В таких случаях весьма кстати будет профессиональная помощь психологов-геронтологов. Специалисты помогут пожилым людям адаптироваться к новым жизненным условиям, принять старение, выйти на контакт с миром и найти занятие по душе, а также совместно с ними побороть чувство одиночества.

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#Общество#Пермь#Пенсионеры#Психология#Пожилые люди
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