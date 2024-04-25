Чем грозит человеку гипервитаминоз?

Обычно гипервитаминоз — это последствие чрезмерного употребления витаминных комплексов или непереносимость какого-то из компонентов. Если проявляются симптомы гипервитаминоза, необходимо обратиться за медицинской помощью. Специалисты определят, какой витамин вызвал нездоровую реакцию. После этого, скорее всего, придётся не только отказаться от приёма этого комплекса, но и скорректировать рацион.