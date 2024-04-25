Чем грозит человеку гипервитаминоз?

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
От переизбытка витамина А могут выпадать волосы, а слишком большое количество витамина D чревато болями в мышцах. Речь идёт о препаратах, которые покупаются в аптеках, пишет newia.ru.
Гипервитаминоз может привести и к более серьёзным последствиям, например к диабету или атеросклерозу. Чтобы избежать этого, перед приёмом витаминов лучше проконсультироваться со специалистом.
Обычно гипервитаминоз — это последствие чрезмерного употребления витаминных комплексов или непереносимость какого-то из компонентов. Если проявляются симптомы гипервитаминоза, необходимо обратиться за медицинской помощью. Специалисты определят, какой витамин вызвал нездоровую реакцию. После этого, скорее всего, придётся не только отказаться от приёма этого комплекса, но и скорректировать рацион.
Чтобы избежать проблем, всегда внимательно следите за дозировкой принимаемых препаратов и употребляйте их осознанно, особенно если речь идёт о детях.