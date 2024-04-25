Экономист раскрыла прогнозы на курс рубля весной

В этом году средний курс может составить 94,7 рубля, а в следующем году — уже 98,6 рубля. К концу 2027 года доллар будет стоить 103,8 рубля. Однако, это всего лишь прогноз и фактические значения могут быть другими, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».