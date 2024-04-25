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Posted Вчера, 17:52

Published Вчера, 17:52

Modified Сегодня, 17:53

Updated Сегодня, 17:53

Экономист раскрыла прогнозы на курс рубля весной

25 апреля 2024, 17:52
Курс рубля будет плавно снижаться, как сообщает экономист Наталья Проданова. Согласно прогнозу Правительства, рубль будет продолжать падать по отношению к доллару.

В этом году средний курс может составить 94,7 рубля, а в следующем году — уже 98,6 рубля. К концу 2027 года доллар будет стоить 103,8 рубля. Однако, это всего лишь прогноз и фактические значения могут быть другими, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Причиной снижения курса рубля является текущая геополитическая и экономическая ситуация, а также ожидание новых санкций от ЕС к лету 2024 года. «Дорогая» нефть будет единственным фактором, который сможет удерживать рубль на комфортном уровне. Однако, экономист указывает, что российская экономика успешно выдерживает колебания и серьезных последствий от снижения курса рубля не ожидается.

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