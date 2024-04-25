Эксперт спрогнозировал сроки начала сезона сбора ягод

Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
В интервью Pravda.Ru эксперт рассказал: если текущая погода сохранится без значительных изменений, то сбор начнется на 10 дней или две недели раньше. Однако, возможны задержки, если вернутся холодные температуры. Заморозки в средней полосе России могут продолжаться до первой декады июня, но разовые холода не являются серьезной проблемой.
Владимир Микулов также выразил оптимистичные прогнозы относительно урожая лесных ягод. Он отметил: в данный момент есть достаточное количество влаги и много солнечных дней, что благоприятно для роста и развития ягод. Он добавил, что в этом году было много снега, но заморозков под ним не было, что в целом является хорошим знаком.
По поводу времени созревания черники специалист пока не может дать точный прогноз. Он отметил, что эта ягода больше свойственна осеннему сезону, чем летнему.