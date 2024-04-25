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Posted Сегодня, 16:58

Published Сегодня, 16:58

Modified Сегодня, 17:10

Updated Сегодня, 17:10

Эксперт спрогнозировал сроки начала сезона сбора ягод

25 апреля 2024, 16:58
По мнению главного агронома Владимира Микулова, в этом году сбор лесных ягод может начаться раньше обычного.

В интервью Pravda.Ru эксперт рассказал: если текущая погода сохранится без значительных изменений, то сбор начнется на 10 дней или две недели раньше. Однако, возможны задержки, если вернутся холодные температуры. Заморозки в средней полосе России могут продолжаться до первой декады июня, но разовые холода не являются серьезной проблемой.

Владимир Микулов также выразил оптимистичные прогнозы относительно урожая лесных ягод. Он отметил: в данный момент есть достаточное количество влаги и много солнечных дней, что благоприятно для роста и развития ягод. Он добавил, что в этом году было много снега, но заморозков под ним не было, что в целом является хорошим знаком.

По поводу времени созревания черники специалист пока не может дать точный прогноз. Он отметил, что эта ягода больше свойственна осеннему сезону, чем летнему.

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