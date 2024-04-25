Эксперт спрогнозировал сроки начала сезона сбора ягод

Владимир Микулов также выразил оптимистичные прогнозы относительно урожая лесных ягод. Он отметил: в данный момент есть достаточное количество влаги и много солнечных дней, что благоприятно для роста и развития ягод. Он добавил, что в этом году было много снега, но заморозков под ним не было, что в целом является хорошим знаком.