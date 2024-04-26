83% россиян на отдыхе доверяют только своей аптечке

В результате исследования было выяснено, что 83% опрошенных предпочитают использовать знакомые им лекарства, а лишь 27% готовы приобрести нужные препараты на месте. Каждый десятый турист обращается в страховую компанию, чтобы получить помощь, 11% ожидают советов от специалистов, а 10% обратились за медицинской помощью. Некоторые опрошенные (7%) игнорируют симптомы болезни и продолжают активно отдыхать, в то время как другие (3%) просто остаются в номере до выздоровления без применения лекарств. Только менее 1% опрошенных готовы прервать отпуск и вернуться домой для лечения, пишет runews24.ru.