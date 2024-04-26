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83% россиян на отдыхе доверяют только своей аптечке

26 апреля 2024, 07:35
Два из трех российских туристов, отправляющихся в поездку, сталкиваются с неприятными проблемами вроде кишечных инфекций и отравлений. Интересно то, что большинство из них полагаются только на свою аптечку, не обращаясь за помощью в местные аптеки.

В результате исследования было выяснено, что 83% опрошенных предпочитают использовать знакомые им лекарства, а лишь 27% готовы приобрести нужные препараты на месте. Каждый десятый турист обращается в страховую компанию, чтобы получить помощь, 11% ожидают советов от специалистов, а 10% обратились за медицинской помощью. Некоторые опрошенные (7%) игнорируют симптомы болезни и продолжают активно отдыхать, в то время как другие (3%) просто остаются в номере до выздоровления без применения лекарств. Только менее 1% опрошенных готовы прервать отпуск и вернуться домой для лечения, пишет runews24.ru.

Наиболее распространенными заболеваниями являются кишечные инфекции и отравления, которые пережили 61% опрошенных. За ними следуют простуда и грипп (48%). Третье место в рейтинге занимают солнечные и тепловые удары, с которыми столкнулся каждый четвертый турист хотя бы один раз в жизни.

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