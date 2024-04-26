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Российские ученые: есть связь между сбалансированной едой и интеллектом

26 апреля 2024, 17:58
Россияне узнали о связи между сбалансированным питанием и умственными способностями благодаря новому исследованию. Ученые из британского университета Уорика провели эксперимент, в котором было задействовано 180 тысяч человек.

Они были разделены на четыре группы: первая группа потребляла пищу без крахмала, вторая — вегетарианская, третья — с высоким содержанием белка и низким содержанием клетчатки, а четвертая — сбалансированная группа, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

После сбора данных и проведения анализов, ученые использовали нейросеть для обработки информации. Из этого выяснилось, что люди из группы сбалансированного питания имели более высокий уровень интеллектуального развития и психической устойчивости. Это подтвердилось большим количеством серого вещества в их мозге. Также обнаружено, что такая диета может снизить риск различных заболеваний.

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