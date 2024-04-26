Российские ученые: есть связь между сбалансированной едой и интеллектом

После сбора данных и проведения анализов, ученые использовали нейросеть для обработки информации. Из этого выяснилось, что люди из группы сбалансированного питания имели более высокий уровень интеллектуального развития и психической устойчивости. Это подтвердилось большим количеством серого вещества в их мозге. Также обнаружено, что такая диета может снизить риск различных заболеваний.