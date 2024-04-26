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«Все изменится в конце осени»: экономист раскрыла, что будет с ключевой ставкой

26 апреля 2024, 17:50
«В конце осени все изменится» — так говорит экономист Наталья Проданова. Она уверена, что ключевая ставка Банка России надолго останется на своем текущем уровне.

Аналитики правильно предсказали: ЦБ России решил не менять ключевую ставку. Это уже третье подряд решение регулятора сохранить ставку на прежнем уровне. Официальный портал ЦБ сообщил, что совет директоров банка принял решение оставить ставку на 16%.

Доктор экономических наук и профессор Наталья Проданова рассказала, что ожидать в будущем. По ее мнению, ставка будет оставаться неизменной в ближайшее время, а затем начнет постепенно снижаться, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Я полагаю, что ставка останется неизменной до конца третьего квартала. В дальнейшем она скорее всего не будет расти. Мы должны ожидать плавного снижения, но не более чем на 1-1,5%. Возможно, это произойдет в конце осени», — сообщила эксперт.

Напомним, ЦБ начал повышать ключевую ставку с июля 2023 года в целях борьбы с растущей инфляцией. Сначала ставка была повышена на 1%, затем в августе — на 3,5%, осенью — на еще 3%, а в декабре — на 1%. В феврале и марте 2024 года Банк России не менял ставку.

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