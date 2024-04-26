«Все изменится в конце осени»: экономист раскрыла, что будет с ключевой ставкой

Напомним, ЦБ начал повышать ключевую ставку с июля 2023 года в целях борьбы с растущей инфляцией. Сначала ставка была повышена на 1%, затем в августе — на 3,5%, осенью — на еще 3%, а в декабре — на 1%. В феврале и марте 2024 года Банк России не менял ставку.