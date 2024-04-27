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Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Россиянам рассказали о причинах взрыва пауэрбанка

27 апреля 2024, 09:38
Преподаватель РТУ МИРЭА Василий Шутов рассказал о причинах взрывов портативных зарядных устройств. По его словам, чтобы батарея смартфона взорвалась, должны быть существенно повреждены платы или нарушена изоляция устройства.

Однако в случае пауэрбанков взрывы все же происходят, хотя речь идет скорее о высокой деформации корпуса, а не о классическом взрыве. Основная причина таких инцидентов — механические повреждения устройства, например, при падении, передает RT.

«Если по каким-то причинам на пауэрбанк попала любая жидкость, тогда может случиться возгорание», — предупредил эксперт.

Он посоветовал пользоваться только качественными зарядными устройствами и внимательно следить за их состоянием.

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