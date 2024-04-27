Россиянам рассказали о причинах взрыва пауэрбанка

Однако в случае пауэрбанков взрывы все же происходят, хотя речь идет скорее о высокой деформации корпуса, а не о классическом взрыве. Основная причина таких инцидентов — механические повреждения устройства, например, при падении, передает RT.



«Если по каким-то причинам на пауэрбанк попала любая жидкость, тогда может случиться возгорание», — предупредил эксперт.



Он посоветовал пользоваться только качественными зарядными устройствами и внимательно следить за их состоянием.