Российские учёные рассказали о способе превращения соломы в стекло и стройматериалы

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Глава РЭО Денис Буцаев отметил, что правительство РФ активно поддерживает такие методы переработки отходов, однако этой технологии требуется время для внедрения.
Ежегодно в России производится около 1 миллиона тонн риса, оставляя значительное количество соломы после сельскохозяйственного процесса. Часто эту солому просто сжигают на полях, передает pravda.ru. Важно отметить, что при каждой тонне зерна остается порядка 1,5 тонны соломы в виде биомассы. Однако сжигание этой соломы является экологически небезопасным процессом, так как при горении выделяются вредные вещества, включая сажу и другие канцерогенные газы.