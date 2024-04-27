Российские учёные рассказали о способе превращения соломы в стекло и стройматериалы

Ежегодно в России производится около 1 миллиона тонн риса, оставляя значительное количество соломы после сельскохозяйственного процесса. Часто эту солому просто сжигают на полях, передает pravda.ru. Важно отметить, что при каждой тонне зерна остается порядка 1,5 тонны соломы в виде биомассы. Однако сжигание этой соломы является экологически небезопасным процессом, так как при горении выделяются вредные вещества, включая сажу и другие канцерогенные газы.