properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 17:29

Updated Сегодня, 17:29

Российские военные нанесли удар по городу во Львовской области

27 апреля 2024, 08:28
В городе Стрый, расположенном в Львовской области, произошел прилет снаряда в результате удара российских военных. Об этом сообщил Сергей Лебедев, координатор николаевского подполья, через Telegram-канал.

Прилеты в Львовскую область также были подтверждены изданием «Страна.ua», но они не указали конкретное место, написал 360.ru.

Лебедев отметил, что удары также зафиксированы в Тернопольской и Житомирской областях Украины.

В ночь на субботу, 27 апреля, сигналы воздушной тревоги прозвучали в восьми регионах Украины. Жители Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Львовской, Волынской, Ровенской и Хмельницкой областей страны услышали звук сирены.

Подпишитесь
В Вербное воскресенье Пермский край накроет волной ливней и гроз
Сегодня, 10:55
Стало известно, кто и в какое время будет приводить в порядок пляжи Перми
Сегодня, 10:57
Антон Петроченков назначен исполняющим обязанности ректора Пермского Политеха
Сегодня, 10:30
Ресторан грузинской кухни «Сакартвело» в Перми выставили на продажу
Сегодня, 09:35
Дом в Крыму. Почему замначальника Пермской гордумы хотят уволить за утрату доверия
Сегодня, 06:54
В Пермь в ближайшие дни придут еще три новых трамвая «Львёнок»
Сегодня, 10:04
"