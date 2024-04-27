Российские военные нанесли удар по городу во Львовской области

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 17:29
Updated Сегодня, 17:29
Прилеты в Львовскую область также были подтверждены изданием «Страна.ua», но они не указали конкретное место, написал 360.ru.
Лебедев отметил, что удары также зафиксированы в Тернопольской и Житомирской областях Украины.
В ночь на субботу, 27 апреля, сигналы воздушной тревоги прозвучали в восьми регионах Украины. Жители Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Львовской, Волынской, Ровенской и Хмельницкой областей страны услышали звук сирены.