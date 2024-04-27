В греческой системе здравоохранения произошел коллапс

Примером неблагополучной ситуации является закрытие детской психиатрической клиники в Ираклионе, которая была единственной на острове и во всем Южном Эгейском море. Больница также страдает от нехватки персонала — 650 должностей не заполнены, а более 5200 пациентов ожидают операции, пишет 360.ru.