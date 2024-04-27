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Published Сегодня, 08:30

Modified Сегодня, 17:32

Updated Сегодня, 17:32

В греческой системе здравоохранения произошел коллапс

27 апреля 2024, 08:30
В системе здравоохранения Греции произошел несостоявшийся коллапс, по словам евродепутата Стелиоса Кулоглу. Он отметил, что причинами этого могут быть как «постоянный поток инцидентов», так и экономический кризис в стране.

Примером неблагополучной ситуации является закрытие детской психиатрической клиники в Ираклионе, которая была единственной на острове и во всем Южном Эгейском море. Больница также страдает от нехватки персонала — 650 должностей не заполнены, а более 5200 пациентов ожидают операции, пишет 360.ru.

Кулоглу также выразил свое возмущение политикой приватизации здравоохранения, осуществляемой государством. По его словам, в государственных больницах теперь будут проводиться платные операции.

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