В США потерпел крах банк Republic First Bank

Как сообщили представители Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC), они взяли контроль над финансовой организацией и приступили к ее закрытию. В рамках этого процесса активы и большая часть депозитов были переданы Fulton Bank — компании, которая выступит преемником Republic Bank, пишет 360.ru.