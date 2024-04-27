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Published Сегодня, 09:41

Modified Сегодня, 17:46

Updated Сегодня, 17:46

В США потерпел крах банк Republic First Bank

27 апреля 2024, 09:41
В Соединенных Штатах произошел крах одного из банков. Власти страны приняли решение закрыть Republic First Bank, что стало первым случаем банкротства в 2024 году.

Как сообщили представители Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC), они взяли контроль над финансовой организацией и приступили к ее закрытию. В рамках этого процесса активы и большая часть депозитов были переданы Fulton Bank — компании, которая выступит преемником Republic Bank, пишет 360.ru.

Таким образом, вкладчики будут защищены благодаря соглашению между FDIC и Fulton Bank. После завершения процесса, филиалы Republic Bank продолжат работать под новым названием — Fulton Bank.

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