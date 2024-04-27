В США потерпел крах банк Republic First Bank

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 17:46
Updated Сегодня, 17:46
Как сообщили представители Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC), они взяли контроль над финансовой организацией и приступили к ее закрытию. В рамках этого процесса активы и большая часть депозитов были переданы Fulton Bank — компании, которая выступит преемником Republic Bank, пишет 360.ru.
Таким образом, вкладчики будут защищены благодаря соглашению между FDIC и Fulton Bank. После завершения процесса, филиалы Republic Bank продолжат работать под новым названием — Fulton Bank.