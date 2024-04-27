За неделю 220 клещей покусали кировчан

С начала эпидемического сезона в медицинские учреждения региона обратилось 249 человек. В течение периода с 15 по 21 апреля за медицинской помощью из-за укусов клещей обратились 220 человек, из них 47 — дети. Это число в 8 раз превышает количество обращений за предыдущую неделю, пишет newsler.ru.