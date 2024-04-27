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За неделю 220 клещей покусали кировчан

27 апреля 2024, 15:28
В Управлении Роспотребнадзора по Кировской области сообщили о наличии благоприятных погодных условий, которые способствуют активности клещей — переносчиков инфекционных заболеваний.

С начала эпидемического сезона в медицинские учреждения региона обратилось 249 человек. В течение периода с 15 по 21 апреля за медицинской помощью из-за укусов клещей обратились 220 человек, из них 47 — дети. Это число в 8 раз превышает количество обращений за предыдущую неделю, пишет newsler.ru.

По состоянию на 27 апреля зарегистрированы случаи укусов клещей в 38 районах Кировской области. Наибольшее количество пострадавших отмечается в Котельничском, Оричевском, Свечинском, Кирово-Чепецком, Шабалинском, Яранском районах и городе Кирове.

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