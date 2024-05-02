5 критериев счастливой жизни в новостройке

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Когда парк рядом с домом
Уютный парк или вечнозеленый лес вблизи будущего дома — неотъемлемая составляющая при принятии решения у каждого второго покупателя. Вы спросите: Почему?
Во-первых, так легче впустить в свою жизнь регулярные занятия спортом на свежем воздухе, например, пробежки, велосипедные прогулки или скандинавскую ходьбу. Достаточно надеть удобную одежду, любимые кроссовки и за 5 минут добраться до лесной аллеи.
Во-вторых, общение с природой помогает качественнее восстанавливать силы. Даже в городе можно встречать утро под пение птиц, а после дня, полного забот, наслаждаться прогулкой в парке.
Холл — как в отеле, лапомойка для собак и лифт прямо в паркинг
Приятно возвращаться домой, когда попадаешь не в полутемный подъезд, а в стильный и светлый холл, который напоминает хороший отель. Так, не выходя из собственного дома, вы можете оказаться в уютной библиотеке с камином и даже устраивать встречи книжного клуба с жителями. Или поработать в приватном коворкинге. Если вы работаете дома (удаленно), очень важно, чтобы общественные пространства помогали вам быстро «сменить картинку».
Красота и уют не отменяют функциональности, поэтому для многих, купивших квартиру в новостройке, важно, чтобы в доме были удобные лапомойки и вместительные колясочные, а до паркинга и кладовой легко было доехать на лифте.
Безопасный двор, где хорошо всем
Современный двор — это дружелюбное, зеленое пространство для жителей любого возраста. Летом — яркое и пышное цветение, зимой — собственная елка, которую весело наряжать всем двором и устраивать под ней новогодние представления.
Над созданием подобных пространств трудятся большие профессиональные команды — архитекторы, дендрологи, социологи и визуализаторы создают дворы, где хорошо всем. В таких дворах интересно и малышам, которые только начинают изучать мир, и подросткам, которые с удовольствием променяют гаджеты на баскетбол, и взрослым — они могут устроиться в тени деревьев с любимой книгой или заняться на траве йогой.
Много света в квартире
Высота потолков более 5 м в квартире уже давно перестала быть мечтой. Квартиры с антресолями всё чаще становятся самым популярным запросом покупателей. Это не только много света и воздуха, на втором уровне — антресолях можно разместить спальню или кабинет, мастерскую или домашний кинотеатр.
А если из окон открывается живописный вид на лес или захватывающий вид на город, то подоконники автоматически становятся местом притяжения, в том числе для встреч рассветов и любования закатами за чашечкой ароматного чая.
Экологичные строительные материалы, хорошая шумоизоляция и собственная котельная
Почему в нынешнее время для жителей так стало важно применение экоматериалов при строительстве? Разобраться можно, изучив технологию производства. При создании керамических блоков используются глина, вода и опилки. При обжиге опилки сгорают, внутри блока образуются мелкие поры, благодаря которым стены лучше сохраняют тепло и подавляют шум. Природный материал также безопасен для аллергиков.
Еще одно инженерное решение, входящее в топ ключевых требований жителей новостройки, — качественные стеклопакеты, повышающие звукоизоляцию: закрываем окна — и город умолкает, а циркуляцию воздуха обеспечивают приточные клапаны. Это помогает избежать зимой сквозняков и риска переохлаждения для домашних растений.
Собственная газовая котельная в доме снижает затраты на коммуналку, жители не зависят от сезонных отключений горячей воды.
Есть ли в Перми дома, соответствующие заявленным критериям новоселов?
За ответом заглянули в независимый рейтинг Единого ресурса застройщиков. Оказалось, что уже третий год подряд в Перми лидирующую позицию по потребительским качествам занимает девелопер UDS. В регионе он строит квартал «Ньютон», в прошлом году ставший «Лучшим жилым комплексом» в России. Кстати, в проекте осталось совсем мало свободных лотов. Первая очередь квартала уже введена в эксплуатацию, этим летом сдается два новых дома. И у клиентов есть возможность воспользоваться быстрой передачей ключей, чтобы отпраздновать новоселье как можно скорее.
Еще один новый проект девелопера «Дом на Карпинского», расположенный в Индустриальном районе Перми. Там в наличии еще остались квартиры со вторым светом, с 1, 2 или 3 комнатами и кухней-гостиной.
Контакты девелопера UDS можно найти на сайте и запланировать удобное время для встречи с менеджером, чтобы выбрать ту самую квартиру, соответствующую пяти критериям счастливой жизни в новостройке.
ЖК «Ньютон», застройщик ООО СЗ ИПСК «Уралдомстрой»
ЖК «Дом на Карпинского», застройщик ООО СЗ «Ньютон»
Агент по продажам ООО «УДС-Сервис»
Проектная декларация на наш. дом.рф