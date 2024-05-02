5 критериев счастливой жизни в новостройке

За ответом заглянули в независимый рейтинг Единого ресурса застройщиков. Оказалось, что уже третий год подряд в Перми лидирующую позицию по потребительским качествам занимает девелопер UDS. В регионе он строит квартал «Ньютон», в прошлом году ставший «Лучшим жилым комплексом» в России. Кстати, в проекте осталось совсем мало свободных лотов. Первая очередь квартала уже введена в эксплуатацию, этим летом сдается два новых дома. И у клиентов есть возможность воспользоваться быстрой передачей ключей, чтобы отпраздновать новоселье как можно скорее.