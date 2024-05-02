Нарколог Мамедов: алкоголь вызывает синдром, убивающий память

Одно из малоизвестных осложнений — полинейропатия. Это заболевание поражает нервные волокна, которые находятся за пределами головного и спинного мозга. Оно может повлиять на работу различных органов, а не только вызывать боли и онемение конечностей. Нарушения пищеварения, проблемы с мочеиспусканием и импотенция также могут быть связаны с этой болезнью.