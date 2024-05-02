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Published Сегодня, 18:50

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Нарколог Мамедов: алкоголь вызывает синдром, убивающий память

2 мая 2024, 18:50
В связи с празднованием Дня Победы в Подмосковье временно запрещена продажа алкоголя. Это не только поможет провести выходные безопасно, но и предотвратит серьезные проблемы со здоровьем.

Врач-нарколог Тимур Мамедов рассказал о том, какое может быть неожиданное влияние употребления алкоголя на организм, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Одно из малоизвестных осложнений — полинейропатия. Это заболевание поражает нервные волокна, которые находятся за пределами головного и спинного мозга. Оно может повлиять на работу различных органов, а не только вызывать боли и онемение конечностей. Нарушения пищеварения, проблемы с мочеиспусканием и импотенция также могут быть связаны с этой болезнью.

Еще одной неожиданной проблемой, вызванной алкоголем, является синдром Корсакова. Это расстройство было названо в честь психиатра Сергея Корсакова, который обнаружил его у своих пациентов. Люди, страдающие от этого синдрома, испытывают проблемы с памятью и неспособны запоминать что-либо.

Хотя данный синдром может быть вызван и другими причинами, алкоголизм является одной из наиболее частых. При этом, в сочетании с нейропатией, он может способствовать развитию данного заболевания.

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