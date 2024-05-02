Прокуратура добивается увольнения первого замглавы одного из муниципалитетов Прикамья

В 2021–2022 годах одним из заместителей главы администрации без соблюдения законодательного порядка — создания приемочной комиссии, предоставления подрядчиком документации о качестве проведенных работ и использованных материалов, за счет средств бюджета оплачены работы по содержанию дома для детей-сирот подрядчику, который являлся родственником чиновника. Кроме этого, при наличии родственных связей муниципальным служащим принят спортивный объект, построенный в рамках проекта инициативного бюджетирования. Работы по объекту были приняты в полном объеме без предоставления надлежащей документации.