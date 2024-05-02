Прокуратура добивается увольнения первого замглавы одного из муниципалитетов Прикамья

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
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Updated Сегодня, 05:16
Прокуратура Кочевского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции, а также соблюдения закупочных процедур для муниципальных нужд в деятельности администрации округа. В этих сферах вновь выявлены нарушения, сообщает пресс-служба ведомства.
В 2021–2022 годах одним из заместителей главы администрации без соблюдения законодательного порядка — создания приемочной комиссии, предоставления подрядчиком документации о качестве проведенных работ и использованных материалов, за счет средств бюджета оплачены работы по содержанию дома для детей-сирот подрядчику, который являлся родственником чиновника. Кроме этого, при наличии родственных связей муниципальным служащим принят спортивный объект, построенный в рамках проекта инициативного бюджетирования. Работы по объекту были приняты в полном объеме без предоставления надлежащей документации.
По данным портала Properm.ru речь идет о первом заместителе главы округа Светлане Петровой. Как стало известно из материалов дела, индивидуальный предприниматель ей действительно является двоюродным братом, однако, как пояснила чиновник, «отношения с ним поддерживает, но близких отношений нет, общение при редких встречах».
Как отмечает прокуратура, заместитель главы не исполнил обязанность по информированию уполномоченного органа о возникновении конфликта интересов, а также не принял меры к его предотвращению или урегулированию.
По итогам проверки прокурором главе администрации Кочевского муниципального округа внесено представление, в котором потребовано уволить служащего в связи с утратой доверия. По итогам рассмотрения акта реагирования в его удовлетворении было отказано, в связи с чем, в суд направлено соответствующее исковое заявление.
Кочевский районный суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме, возложив на муниципалитет обязанность расторгнуть трудовой договор с первым заместителем главы администрации. Пермский краевой суд признал законным решение суда первой инстанции, оно вступило в законную силу, надзорный орган проконтролирует его фактическое исполнение.