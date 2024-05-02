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Published Сегодня, 18:54

Modified Сегодня, 18:55

Updated Сегодня, 18:55

Врач Шелепов рассказал, как гематомы появляются без видимой причины

2 мая 2024, 18:54
Врач Шелепов объяснил, как возникают синяки без видимой причины. Обычно они появляются из-за повреждения мягких тканей после ударов или ушибов. Особенно часто этому подвержены дети и подростки, которые активно двигаются.

Однако иногда синяки на теле могут возникать без явных причин. В таких случаях может быть связь с авитаминозом, когда снижается эластичность сосудов и повышается их ломкость. Например, недостаточно витаминов группы С, К, Р. Также возможно снижение прочности соединительной ткани, защищающей капилляры, а также наличие заболеваний, уменьшающих выработку тромбоцитов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Кроме того, синяки, появляющиеся без удара, могут указывать на наличие варикозного расширения вен, но в этом случае на теле пациента можно будет заметить еще и сосудистую сеточку.

Также синяки могут быть побочным эффектом от приема анальгетиков, антидепрессантов и противовоспалительных препаратов. Следует обратиться к врачу, если эта проблема вас беспокоит.

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