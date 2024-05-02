Врач Шелепов рассказал, как гематомы появляются без видимой причины

Однако иногда синяки на теле могут возникать без явных причин. В таких случаях может быть связь с авитаминозом, когда снижается эластичность сосудов и повышается их ломкость. Например, недостаточно витаминов группы С, К, Р. Также возможно снижение прочности соединительной ткани, защищающей капилляры, а также наличие заболеваний, уменьшающих выработку тромбоцитов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».