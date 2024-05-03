Топ-10 способов красить яйца на Пасху без вреда для здоровья

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Пожалуй, главная пасхальная традиция — красить яйца. Возникла она задолго до появления до появления христианства, но новая религия придала ей новый смысл. По одной из легенд, Мария Магдалина принесла к гробу Иисуса вареные яйца, чтобы поделиться с другими женщинами, и угощение в ее корзине окрасилось в багровый, когда она увидела воскресшего Христа.
Согласно другой легенде, Магдалина пришла к римскому императору Тиберию, чтобы сказать ему, что Христос воскрес. Но, чтобы попасть к первому лицу империи, надо было принести подарок. У Марии было только яйцо. Услышав в чудесном воскресении, император заявил, что скорее яйцо покраснеет, чем человек восстанет из мертвых. И оно покраснело.
В наши дни яйца меняют цвет менее чудесными способами. Вот некоторые из них.
Покрасить яйца на Пасху можно пищевыми красителями. Этот способ, пожалуй, является одним из самых легких. Согласно СанПину, для покраски яиц можно использовать перечень только разрешенных красящих веществ: Е122, Е 163, Е110, Е104, Е 142, Е132, Е 120, Е160, Е181, Е124, Е133, Е131, Е102. Для избегания изменения оттенка посуды рекомендуется использовать посуду из стекла.
Создать на яйцах настоящий космос возможно при помощи пищевых фломастеров. Для этого вам понадобятся бумажные салфетки, резинки для завязывания и немного фантазии.
Характерный рисунок на яйцах можно достичь с помощью растительного масла и уксуса. Яйца так же можно окрасить в разные цвета, как с салфетками, но эффект при смешении будет совершенно другой.
Раньше в обиходе хозяек не было современных пищевых красителей, поэтому яйца красили только натуральными красителями. Этим методом наверняка пользовались ваши мамы и бабушки.
Для покраски можно использовать красную и желтую шелуху как вместе, так и по отдельности. В результате получается красивый коричнево-красный оттенок. Стоит обратить внимание, что для окрашивания ни в коем случае нельзя использовать эмалированную посуду, поскольку пигмент так столько сильно въедается в материал, что отмыть его потом практически невозможно.
Посуда из нержавеющей стали отмывается от луковой шелухи только при использовании соды и укуса.
В зависимости от того, какого цвета яйца вы хотите, выберите вино — красное полусладкое или же белое полусладкое. В случае с красным напитком у вас получатся бордовые яйца, в случае с белом — желтоватые или розоватые.
Каркаде
Получить яйца красивого сиренево-синего оттенка можно при использовании в качестве пигмента чая каркаде бордового или красного цвета. Окрасить яйца можно как в кипящем отваре, так и в готовом заваренном чае. В первом случае яйца из-за долгой варки могут стать резиновыми на вкус. Второй вариант намного предпочтительнее.
Свеклой
Свекольным соком можно добиться всевозможных оттенков розового. Перед покраской следует надеть резиновые перчатки, поскольку пигмент корнеплода очень въедлив почти в любые поверхности.
Придать красивый желто-золотистый оттенок пасхальным яйцам может куркума. Оттенок яиц будет зависит от длительности варки.
Декупаж
Декупажем называют такой вид декорирования, при котором создание рисунка на предмете достигается путем приклеивания на его поверхность разных элементов. Вам понадобятся бумажные салфетки, а также белок сырого яйца, с помощью которого будет приклеен узор.
Драпанки
Эффект рисунка на яйце достигается путем царапанья острым предметом по скорлупе. Способ является одним из самых старинных, а такие яйца называются драпанками.
Ведущий инженер и профессиональный биолог кафедры охраны окружающей среды Пермского национального исследовательского политехнического университета Мария Комбарова рассказала корреспонденту Properm.ru, какие красящие вещества могут причинить существенный вред человеческому организму.
«Красить яйца на Пасху — это замечательно, но только тем, чем можно, разрешено и предназначено для покраски. Это пищевые и натуральные красители (овощи, фрукты, травы и коренья). Однако люди зачастую используют для окрашивания совершенно другие материалы», — говорит эксперт.
К вредным веществам для покраски яиц относится акриловая краска, которая очень опасна для здоровья. Яйцо, хоть и покрыто скорлупой, испещрено множественными порами и проницаемо для красящих компонентов.
«Некоторые люди помимо акриловых красок также используют гуашь, восковые мелки, акварели, пастель, а также лаки для ногтей как финишное покрытие. Такие комбинации химических веществ наносят значительный вред здоровью. Эти материалы могут разрушать печень, почки, негативно сказываться на работе головного мозга, поднимать давление. У аллергиков эти вещества могут вызывать отек Квинке, а также различные высыпания на коже, разбухание слизистых, затруднение дыхания и глотания», — рассказала Мария Комбарова.