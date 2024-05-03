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Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

Топ-10 способов красить яйца на Пасху без вреда для здоровья

Топ-10 способов красить яйца на Пасху без вреда для здоровья

3 мая 2024, 11:08
Фото: ideogram.ai
Чем можно и чем нельзя красить яйца на главный православный праздник.

Пожалуй, главная пасхальная традиция — красить яйца. Возникла она задолго до появления до появления христианства, но новая религия придала ей новый смысл. По одной из легенд, Мария Магдалина принесла к гробу Иисуса вареные яйца, чтобы поделиться с другими женщинами, и угощение в ее корзине окрасилось в багровый, когда она увидела воскресшего Христа.

Согласно другой легенде, Магдалина пришла к римскому императору Тиберию, чтобы сказать ему, что Христос воскрес. Но, чтобы попасть к первому лицу империи, надо было принести подарок. У Марии было только яйцо. Услышав в чудесном воскресении, император заявил, что скорее яйцо покраснеет, чем человек восстанет из мертвых. И оно покраснело.

В наши дни яйца меняют цвет менее чудесными способами. Вот некоторые из них.

Чем красить яйца

Пищевыми красителями

Покрасить яйца на Пасху можно пищевыми красителями. Этот способ, пожалуй, является одним из самых легких. Согласно СанПину, для покраски яиц можно использовать перечень только разрешенных красящих веществ: Е122, Е 163, Е110, Е104, Е 142, Е132, Е 120, Е160, Е181, Е124, Е133, Е131, Е102. Для избегания изменения оттенка посуды рекомендуется использовать посуду из стекла.

Фото: ideogram.ai
  1. В посуду налейте теплую воду так, чтобы она полностью покрывала яйца.
    Для лучшего закрепления красителя на скорлупе яиц, добавьте столовую ложку 9% уксуса на стакан воды.
  2. Растворите пищевой краситель в воде. Обычно один пакетик рассчитан на 200 мл жидкости, но можно регулировать насыщенность цвета путем добавления нужного количества порошка.
  3. Опустите яйцо в раствор при помощи ложки и держите его от двух до пяти минут, в зависимости от желаемого оттенка.
  4. После окрашивания яиц положите их на бумажные полотенца или салфетки, чтобы избежать загрязнения поверхности. Дайте яйцам высохнуть. Чтобы придать яйцам блеск и усилить цвет, нанесите растительное масло на скорлупу при помощи салфетки.

Пищевыми фломастерами

Создать на яйцах настоящий космос возможно при помощи пищевых фломастеров. Для этого вам понадобятся бумажные салфетки, резинки для завязывания и немного фантазии.

Фото: ideogram.ai
  1. Сварите яйца и дайте им остыть.
  2. Налейте уксус в стакан или глубокую ёмкость, обеспечив достаточно места для опускания яйца без разлива.
  3. Используя фломастеры, нарисуйте линии на бумажной салфетке и оберните яйцо в неё.
  4. Завяжите обертку нитками или резинками, а затем погрузите её в уксус, выньте и дайте высохнуть.
  5. После высыхания раскройте готовое яйцо.
  6. Экспериментируйте с рисунками, создавая разнообразные фигуры и сочетая различные цвета между собой.

Маслом с пищевыми красителями

Характерный рисунок на яйцах можно достичь с помощью растительного масла и уксуса. Яйца так же можно окрасить в разные цвета, как с салфетками, но эффект при смешении будет совершенно другой.

Фото: ideogram.ai
  1. В ёмкость налейте 250 мл горячей воды, добавьте столовую ложку уксуса и пищевой краситель в соответствии с указаниями на упаковке. Поместите в этот раствор предварительно отваренные яйца и оставьте на 1-2 минуты. Затем выньте их, дайте высохнуть.
  2. В чистую посуду налейте еще 250 мл горячей воды, добавьте столовую ложку масла и другой пищевой краситель. Погрузите в этот раствор высохшие окрашенные яйца и оставьте на 1-2 минуты, аккуратно переворачивая их для равномерного покрытия. Из-за масла краска будет распределяться неравномерно, что создаст необычные разводы другого цвета, делая яйца похожими на космические объекты.
  3. После этого аккуратно протрите яйца бумажным полотенцем до полного высыхания.
    Рекомендуется экспериментировать с различными сочетаниями цветов. Наиболее ярко выглядят краски, находящиеся напротив друг друга на цветовом круге, например, зеленый и красный, фиолетовый и желтый, синий и оранжевый.

Луковой шелухой

Раньше в обиходе хозяек не было современных пищевых красителей, поэтому яйца красили только натуральными красителями. Этим методом наверняка пользовались ваши мамы и бабушки.

Для покраски можно использовать красную и желтую шелуху как вместе, так и по отдельности. В результате получается красивый коричнево-красный оттенок. Стоит обратить внимание, что для окрашивания ни в коем случае нельзя использовать эмалированную посуду, поскольку пигмент так столько сильно въедается в материал, что отмыть его потом практически невозможно.

Посуда из нержавеющей стали отмывается от луковой шелухи только при использовании соды и укуса.

Фото: ideogram.ai
  1. Подготовьте 10 штук яиц и около 10–12 крупных луковиц для шелухи.
  2. Поместите луковую шелуху в кастрюлю, залейте водой и дайте ей настояться в течение полутора часов для выделения пигмента.
  3. Перед варкой рекомендуется протереть яйца уксусом (9%) или добавить 2–3 столовые ложки уксуса в кастрюлю для более насыщенного цвета.
  4. Поставьте кастрюлю с луковой шелухой на плиту и кипятите (без яиц) на среднем огне в течение 40 минут. Можно удалить шелуху перед варкой яиц или оставить ее — это повлияет на интенсивность окраски скорлупы.
  5. Добавьте в кипящую воду с шелухой сырые яйца и варите их около 10–12 минут. Окончательный цвет скорлупы зависит от выделенного из шелухи пигмента.

Вином

В зависимости от того, какого цвета яйца вы хотите, выберите вино — красное полусладкое или же белое полусладкое. В случае с красным напитком у вас получатся бордовые яйца, в случае с белом — желтоватые или розоватые.

Фото: ideogram.ai
  1. В кастрюлю налейте сладкое вино. Рекомендуется выбирать посуду из нержавеющей стали, так как эмалированную будет труднее отмыть.
  2. Варите яйца в вине на среднем огне в течение 10-15 минут, затем оставьте их в жидкости до полного остывания.
  3. При длительном пребывании яиц в вине, на них будут образовываться кристаллы сахара. Это создаст эффект мерцания на поверхности яиц.
  4. Экспериментируйте с интенсивностью блеска, регулируя время, на которое вы держите яйца в остывшем вине. Большее время пребывания приведет к образованию большего количества кристаллов, добавляя яйцам дополнительный сияющий эффект.

Каркаде

Получить яйца красивого сиренево-синего оттенка можно при использовании в качестве пигмента чая каркаде бордового или красного цвета. Окрасить яйца можно как в кипящем отваре, так и в готовом заваренном чае. В первом случае яйца из-за долгой варки могут стать резиновыми на вкус. Второй вариант намного предпочтительнее.

Фото: ideogram.ai
  1. Налейте кипяток над каркаде с пропорцией около 70 г на 1 литр воды. Добавьте одну-две ложки столового уксуса (9%) в кастрюлю и дайте смеси настояться в течение 15-20 минут.
  2. Для однородного цвета яиц процедите отвар, а для создания «космических» узоров на скорлупе оставьте смесь в кастрюле.
  3. Погрузите сваренные яйца в отвар. Для достижения яркого и синего оттенка потребуется длительное время — минимум один-два часа. Чем интенсивнее вы хотите окраску, тем дольше следует держать яйца в каркаде настое.

Свеклой

Свекольным соком можно добиться всевозможных оттенков розового. Перед покраской следует надеть резиновые перчатки, поскольку пигмент корнеплода очень въедлив почти в любые поверхности.

  1. Используя соковыжималку, выжмите сок из свеклы. В случае отсутствия соковыжималки, тертую свеклу на крупной терке и выжмите мякоть через марлю. Объем полученного сока должен быть достаточным, чтобы полностью погрузить в него яйца.
  2. Добавьте столовую ложку уксуса (9%) в свекольный сок.
  3. Поместите сваренные, но еще горячие яйца в подготовленную смесь. Оставьте их в растворе не менее 10 минут. Чем дольше время экспозиции, тем более насыщенным будет окрас яиц. Помните, что окончательный результат зависит от природного оттенка скорлупы.

Куркумой

Придать красивый желто-золотистый оттенок пасхальным яйцам может куркума. Оттенок яиц будет зависит от длительности варки.

Фото: ideogram.ai
  1. Подготовьте раствор, залив молотую куркуму в воду. Рекомендуемое соотношение: на каждый литр воды две столовые ложки молотой куркумы. При желании получить ярко-желтую окраску скорлупы, можно увеличить количество куркумы.
  2. Варите смесь на слабом огне в течение 20 минут.
  3. Оставьте отвар остывать. После добавьте одну-две столовые ложки уксуса (9%) в кастрюлю (это необязательно, но поможет придать яйцам более насыщенный цвет).
  4. Погрузите сваренные яйца в охлажденный отвар с куркумой на несколько часов. Также возможно варить сырые яйца в растворе. Экспериментируйте, чтобы определить, какой метод и оттенок вам больше подходят.

Декупаж

Декупажем называют такой вид декорирования, при котором создание рисунка на предмете достигается путем приклеивания на его поверхность разных элементов. Вам понадобятся бумажные салфетки, а также белок сырого яйца, с помощью которого будет приклеен узор.

Фото: ideogram.ai
  1. Возьмите салфетку для декупажа и отделите верхний слой с нанесенным рисунком.
  2. Тщательно вырежьте выбранный узор.
  3. Разделите белок от желтка сырого яйца.
  4. Расположите узор на скорлупе яйца. Смочите кисточку в белке и аккуратно закрепите бумагу на яйце. Белок следует наносить поверх узора, чтобы он хорошо приклеился. После высыхания белка рисунок надежно зафиксируется на скорлупе.

Драпанки

Эффект рисунка на яйце достигается путем царапанья острым предметом по скорлупе. Способ является одним из самых старинных, а такие яйца называются драпанками.

Фото: ideogram.ai
  1. Сначала отварите яйца, а затем окрасьте их с использованием натурального красителя, например, луковой шелухи.
  2. С помощью иглы или шила вырезайте желаемый узор или орнамент на покрашенной скорлупе. Будьте осторожны, чтобы не повредить яйцо. Заметьте, что работать острым инструментом легче на белой скорлупе, чем на бежевой.

Чем нельзя красить яйца

Ведущий инженер и профессиональный биолог кафедры охраны окружающей среды Пермского национального исследовательского политехнического университета Мария Комбарова рассказала корреспонденту Properm.ru, какие красящие вещества могут причинить существенный вред человеческому организму.

«Красить яйца на Пасху — это замечательно, но только тем, чем можно, разрешено и предназначено для покраски. Это пищевые и натуральные красители (овощи, фрукты, травы и коренья). Однако люди зачастую используют для окрашивания совершенно другие материалы», — говорит эксперт.

К вредным веществам для покраски яиц относится акриловая краска, которая очень опасна для здоровья. Яйцо, хоть и покрыто скорлупой, испещрено множественными порами и проницаемо для красящих компонентов.

«Некоторые люди помимо акриловых красок также используют гуашь, восковые мелки, акварели, пастель, а также лаки для ногтей как финишное покрытие. Такие комбинации химических веществ наносят значительный вред здоровью. Эти материалы могут разрушать печень, почки, негативно сказываться на работе головного мозга, поднимать давление. У аллергиков эти вещества могут вызывать отек Квинке, а также различные высыпания на коже, разбухание слизистых, затруднение дыхания и глотания», — рассказала Мария Комбарова.

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