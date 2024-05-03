Топ-10 способов красить яйца на Пасху без вреда для здоровья

Согласно другой легенде, Магдалина пришла к римскому императору Тиберию, чтобы сказать ему, что Христос воскрес. Но, чтобы попасть к первому лицу империи, надо было принести подарок. У Марии было только яйцо. Услышав в чудесном воскресении, император заявил, что скорее яйцо покраснеет, чем человек восстанет из мертвых. И оно покраснело.