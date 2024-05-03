Обрывы проводов и падения деревьев. Пермский край накроет сильный снег

В ГИС-центре ПГНИУ отмечают, что в ночь на субботу сильный мокрый снег ожидается на юго-востоке Прикамья, а также в Свердловской и Челябинской областях. Может выпасть до 3 мм осадков, высота снежного покрова, который сформируется — до 20 см. Синоптики говорят, что есть риск обрывы проводов, могут падать деревья.