Обрывы проводов и падения деревьев. Пермский край накроет сильный снег

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
На северо-западе Прикамье выпал снег. В Гайнах, например, установился снежный покров высотой до 5 см. Также снегопад зафиксирован на юго-западе региона. И это не конец, в МЧС предупреждают жителей региона о сильном снегопаде ночью 4 мая — он будет на юго-востоке региона.
В ГИС-центре ПГНИУ отмечают, что в ночь на субботу сильный мокрый снег ожидается на юго-востоке Прикамья, а также в Свердловской и Челябинской областях. Может выпасть до 3 мм осадков, высота снежного покрова, который сформируется — до 20 см. Синоптики говорят, что есть риск обрывы проводов, могут падать деревья.
В зоне усильного снегопада попадает участок дороги Пермь-Екатеринбург, Суксунский и Октябрьский районы.