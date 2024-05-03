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Пермский край накроет сильный снег в ночь на 4 апреля

Обрывы проводов и падения деревьев. Пермский край накроет сильный снег

3 мая 2024, 09:20
Фото: t.me/parmanews / Валентина Тиунова

Пермский край накроет сильный снег в ночь на 4 апреля

С зимней погодой столкнутся жители юго-востока региона.

На северо-западе Прикамье выпал снег. В Гайнах, например, установился снежный покров высотой до 5 см. Также снегопад зафиксирован на юго-западе региона. И это не конец, в МЧС предупреждают жителей региона о сильном снегопаде ночью 4 мая — он будет на юго-востоке региона.

В ГИС-центре ПГНИУ отмечают, что в ночь на субботу сильный мокрый снег ожидается на юго-востоке Прикамья, а также в Свердловской и Челябинской областях. Может выпасть до 3 мм осадков, высота снежного покрова, который сформируется — до 20 см. Синоптики говорят, что есть риск обрывы проводов, могут падать деревья.

В зоне усильного снегопада попадает участок дороги Пермь-Екатеринбург, Суксунский и Октябрьский районы.

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#Пермь#Погода#Снег
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