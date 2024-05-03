Врач рассказала о вреде фруктовых соков

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
По ее словам, фруктовые соки содержат мало витаминов, там нет клетчатки и достаточно много калорий, сообщает 360tv.ru.
«Фруктоза и сахароза из сока быстро усваиваются, вызывая повышение инсулина и аппетита. Когда организм получает калории в жидкой форме, он не чувствует насыщения и хочет есть что-то еще. Кроме того, употребление большого количества фруктозы связано с развитием ожирения и диабета», — сказала Басова.
Она также добавила, что нельзя давать детям сок натощак из-за резкого повышения уровня сахара в крови. Самыми вредными напитками являются те, которые изготовлены из фруктов с высоким гликемическим индексом, такие как ананасовый нектар, персиковый сок или напитки из тропических фруктов.
«Детям лучше всего предлагать воду, зеленый или травяной чай, отвар шиповника. А пить магазинные соки — это привычка, от которой уже давно стоит отказаться», — подчеркнула Басова.