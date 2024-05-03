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Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

Врач рассказала о вреде фруктовых соков

3 мая 2024, 12:41
С приходом теплой погоды многие родители покупают детям фруктовые соки, не понимая, насколько вредны эти сладкие напитки. Врач-диетолог Анна Басова из НИКИ детства объяснила, почему вода в жару намного полезнее.

По ее словам, фруктовые соки содержат мало витаминов, там нет клетчатки и достаточно много калорий, сообщает 360tv.ru.

«Фруктоза и сахароза из сока быстро усваиваются, вызывая повышение инсулина и аппетита. Когда организм получает калории в жидкой форме, он не чувствует насыщения и хочет есть что-то еще. Кроме того, употребление большого количества фруктозы связано с развитием ожирения и диабета», — сказала Басова.

Она также добавила, что нельзя давать детям сок натощак из-за резкого повышения уровня сахара в крови. Самыми вредными напитками являются те, которые изготовлены из фруктов с высоким гликемическим индексом, такие как ананасовый нектар, персиковый сок или напитки из тропических фруктов.

«Детям лучше всего предлагать воду, зеленый или травяной чай, отвар шиповника. А пить магазинные соки — это привычка, от которой уже давно стоит отказаться», — подчеркнула Басова.

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