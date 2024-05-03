Врач рассказала о вреде фруктовых соков

«Фруктоза и сахароза из сока быстро усваиваются, вызывая повышение инсулина и аппетита. Когда организм получает калории в жидкой форме, он не чувствует насыщения и хочет есть что-то еще. Кроме того, употребление большого количества фруктозы связано с развитием ожирения и диабета», — сказала Басова.