Спасатели предупреждают об активности клещей в Подмосковье

Если клещ ужал человека, его необходимо аккуратно удалить, не повредив его тело. Затем клеща следует поместить в контейнер с доступом к воздуху и доставить его в лабораторию в течение трех дней после укуса. Также рекомендуется обратиться к врачу, чтобы пройти диагностику и сдать кровь на энцефалит и болезнь Лайма через две недели.