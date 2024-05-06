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Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Спасатели предупреждают об активности клещей в Подмосковье

6 мая 2024, 14:07
Спасатели предупреждают о повышенной активности клещей в Подмосковье. Вместе с приходом весны, эти насекомые начинают проявлять активность и становятся опасными для людей. Клещи могут передавать различные заболевания, такие как энцефалит, болезнь Лайма, эрлихиоз, анаплазмоз и туляремия.

Укус клеща обычно неощутим для человека, поэтому важно регулярно осматривать свое тело, а также тело детей и животных. Для защиты питомцев рекомендуется использовать специальные аэрозоли и противоклещевые ошейники. Одежду также можно обработать специальным спреем от клещей. После каждой прогулки следует проверить одежду и кожу на наличие клещей, пишет regions.ru.

Если клещ ужал человека, его необходимо аккуратно удалить, не повредив его тело. Затем клеща следует поместить в контейнер с доступом к воздуху и доставить его в лабораторию в течение трех дней после укуса. Также рекомендуется обратиться к врачу, чтобы пройти диагностику и сдать кровь на энцефалит и болезнь Лайма через две недели.

Время активности клещей может меняться, но обычно оно снижается к концу июня. В любом случае, необходимо быть особенно внимательным при нахождении в лесу, чтобы избежать неприятных последствий.

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