Forbes опубликовал рейтинг с 5 перспективными спортсменами из РФ моложе 30 лет

Евгения Чикунова, пловчиха, также является надеждой российского спорта. В 2019 году она победила на чемпионате России, а в 2021 году показала впечатляющие результаты на Олимпиаде в Токио. В 2024 году выиграла чемпионат России и установила новый мировой рекорд.