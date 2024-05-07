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Forbes опубликовал рейтинг с 5 перспективными спортсменами из РФ моложе 30 лет

Forbes опубликовал рейтинг с 5 перспективными спортсменами из РФ моложе 30 лет

7 мая 2024, 11:07
Фото: Изображение Midjourney
Согласно рейтингу Forbes, в список самых перспективных спортсменов России в возрасте до тридцати лет вошли Мирра Андреева, Егор Демин, Евгения Чикунова, Лала Крамаренко и Константин Тюкавин.

Теннисистка Мирра Андреева в 2023 году получила звание «Новичок года» от женской теннисной ассоциации WTA. Начав свою спортивную карьеру в Красноярске, она стремилась попасть в топ-150 теннисистов мира, но благодаря успехам на Уимблдоне и «Ролан Гаррос» заняла 33-е место в рейтинге, сообщает newkhakasiya.online.

В список самых перспективных российских спортсменов попал и баскетболист Егор Демин, выступающий за команду «Реал». В прошлом году он стал чемпионом Евролиги Next Generation и дебютировал в основном составе клуба.

Евгения Чикунова, пловчиха, также является надеждой российского спорта. В 2019 году она победила на чемпионате России, а в 2021 году показала впечатляющие результаты на Олимпиаде в Токио. В 2024 году выиграла чемпионат России и установила новый мировой рекорд.

Лидером сборной России по художественной гимнастике является Лала Крамаренко. В 2024 году она одержала победу во всех соревнованиях в рамках чемпионата России.

В числе перспективных молодых спортсменов также оказался нападающий футбольного клуба «Динамо» Константин Тюкавин. Он успешно выступил на чемпионате России и стал одним из самых обсуждаемых спортсменов страны в 2023 году.

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