Ученица восьмого класса забеременела от 22-летнего мужчины в Тверской области

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Родители подростка обратились в полицию и будущего отца задержали. Однако мужчина заявил, что он серьезно намерен поддерживать отношения со школьницей, сообщает 360tv.ru.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Половое сношение и действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Максимальное наказание за это преступление — четыре года лишения свободы. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.