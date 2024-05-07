Ученица восьмого класса забеременела от 22-летнего мужчины в Тверской области

В Конаково Тверской области ученица восьмого класса забеременела от мужчины, который старше нее на семь лет. Девочка начала встречаться с мужчиной и спустя три месяца отношений она узнала о своей беременности.