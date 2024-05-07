properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:51

Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

Ученица восьмого класса забеременела от 22-летнего мужчины в Тверской области

7 мая 2024, 11:51
В Конаково Тверской области ученица восьмого класса забеременела от мужчины, который старше нее на семь лет. Девочка начала встречаться с мужчиной и спустя три месяца отношений она узнала о своей беременности.

Родители подростка обратились в полицию и будущего отца задержали. Однако мужчина заявил, что он серьезно намерен поддерживать отношения со школьницей, сообщает 360tv.ru.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Половое сношение и действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Максимальное наказание за это преступление — четыре года лишения свободы. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.

Подпишитесь
Верховный суд РФ оставил в силе пожизненный приговор пермскому убийце Бекмансурову
Сегодня, 11:50
Бежавший в Германию пермский экс-депутат не смог избежать банкротства
Сегодня, 08:43
Владимир Путин вступил в должность президента России в пятый раз. О чем он говорил
Сегодня, 09:18
В СК России рассказали за что бывший пермский чиновник получил взятку в 5 миллионов
Сегодня, 06:44
В Екатеринбурге из окна горящего дома с 21 этажа сорвался мужчина
Сегодня, 08:43
Мошенники создали фейковый сайт по продаже билетов на Дягилевский фестиваль
Сегодня, 11:03
"