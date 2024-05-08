Эксперты сопоставили работу процессоров AMD и Intel

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
У Intel основные линейки — Core i3, i5, i7 и i9, где самым мощным является i9. Кроме того, компания работает над созданием линейки Ultra, которая будет отличаться еще более высокой мощностью, сообщает newkhakasiya.online.
Каждая линейка чипов от Intel имеет свою маркировку. Она содержит цифры и буквы, указывающие на характеристики и дату выпуска чипа. Уточняется, что буква Y означает энергосбережение, H — производительность, а U — энергоэффективность. Самые мощные чипы от Intel — из линейки HX.
Характеристики процессоров Advanced Micro Devices (AMD) также определяются маркировкой, где цифры указывают на поколение и мощность. Буква G означает наличие встроенной графики, E — сниженный теплопакет, H — высокую мощность, U — урезанную по мощности, но более холодную линейку.
Специалисты обращают внимание на схожесть показателей мощности и характеристик у процессоров одного поколения.
У Apple самые новые модели MacBook, iPad и iPhone работают на процессорах, выпускаемых только самим производителем. Линейки процессоров от Apple представлены тремя видами в зависимости от времени выпуска. Это M1, M2 и M3. Самая новая линейка — M3, самая старая — М1. По уровню производительности процессоры от Apple обозначаются как Pro, Max и Ultra.