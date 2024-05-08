Эксперты сопоставили работу процессоров AMD и Intel

У Apple самые новые модели MacBook, iPad и iPhone работают на процессорах, выпускаемых только самим производителем. Линейки процессоров от Apple представлены тремя видами в зависимости от времени выпуска. Это M1, M2 и M3. Самая новая линейка — M3, самая старая — М1. По уровню производительности процессоры от Apple обозначаются как Pro, Max и Ultra.