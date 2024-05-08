Пермские школьники приняли участие в патриотической акции «Портрет солдата»

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
В канун праздника Дня Победы в Перми прошла всероссийская патриотическая акция «Портрет солдата». Организатором акции стал Штаб общественной поддержки Пермского края. Участие в ней приняли воспитанники детских школ искусств города. Ребята вместе с наставниками нарисовали портреты героев военных лет, отдав дань памяти их подвигу.
Одними из первых в акции поучаствовали ученики детской школы искусств №11 «Открытие» микрорайона Бумкомбинат. Руководитель художественного отделения Ирина Рудакова провела для ребят мастер-класс по рисованию с натуры портрета молодого героя войны. Перед уроком она рассказала о детях-героях, которые в годы Великой Отечественной войны совершали подвиги наравне со взрослыми.
Ирина Рудакова:
— В Великой Отечественной войне участвовало свыше 20 тысяч детей. Все они были примерно вашего возраста. Самому юному герою Сергею Алёшкову было 6 лет, когда на его глазах гитлеровцы расстреляли мать, а старшего брата повесили. Он спасся бегством в лесах, где его нашли советские разведчики. Так Серёжа стал сыном полка. Во время Сталинградской битвы он спас из-под завала несколько человек, включая своего командира.
Затем дети познакомились с техникой рисования портрета с натуры. Участники мастер-класса подготовили работы в двух вариантах: графический рисунок карандашом и живопись с использованием красок.
Эвелина Караваева, ученица художественного отделения:
— Я нарисовала портрет молодого героя, который вернулся с войны. Он улыбается, на его лице радость Победы! Он рад встрече со своими родными и близкими, рад вновь быть дома. Когда я рисовала портрет, я вспоминала о своём дедушке, который также прошёл всю войну и встретил Победу.
Кроме того, к акции «Портрет солдата» присоединились и воспитанники Детской школы искусств Мотовилихинского района Перми. Из рисунков была организована выставка в честь героев «былых времен» в районной администрации. Работы создали воспитанники педагога Гузялии Штейниковой. Школьники ответственно подошли к выбору сюжета: кто-то выбирал портреты своих родственников, кто-то — архивные групповые фото.
Учащиеся мотовилихинской школы не первый год выставляют свои работы. В течение пяти лет они принимали участие в выставках, посвященных Дню Победы, которые размещались в Белой гостиной Пермской городской Думы. В прошлом году такая экспозиция была посвящена участникам специальной военной операции.
«Такие акции — это не только дань памяти павшим, но и важная составляющая сохранения исторической памяти и связи поколений. Особенно это важно на фоне происходящего сегодня, когда западные идеологи пытаются переписать события Великой Отечественной войны и вычеркнуть из истории подвиги наших солдат», — подчеркнул руководитель Штаба общественной поддержки Пермского края Александр Бойченко.