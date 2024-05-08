Пермские школьники приняли участие в патриотической акции «Портрет солдата»

Учащиеся мотовилихинской школы не первый год выставляют свои работы. В течение пяти лет они принимали участие в выставках, посвященных Дню Победы, которые размещались в Белой гостиной Пермской городской Думы. В прошлом году такая экспозиция была посвящена участникам специальной военной операции.