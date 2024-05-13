Эксперты рассказали о правилах поведения в бассейне

Как сообщает newkhakasiya.online, важно, прежде всего, соблюдать меры предосторожности, направленные на предотвращение утопления. Специалисты отметили, что трагические случаи утопления могут происходить не только в естественных водоемах, но и в бассейнах. Для снижения риска возникновения ЧП рекомендуется следовать рекомендациям американского Центра по контролю и профилактике заболеваний: постоянно наблюдать за детьми во время купания, проходить обучение плаванию, учитывать глубину воды и не нырять в запрещенных зонах. Владельцам собственных бассейнов рекомендуется устанавливать ограждения, чтобы ограничить доступ, держать рядом спасательные принадлежности и освоить навыки сердечно-легочной реанимации, а также другие действия для спасения жизни.