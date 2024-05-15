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Published Сегодня, 15:07

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«Пятёрочка» разыграет 5 семейных турпутевок и сотни других наград

«Пятёрочка» разыграет 5 семейных турпутевок и сотни других наград

15 мая 2024, 15:07
Фото: Изображение Midjourney
Реклама. ООО «Агроторг». . erid: LjN8KMqCh
Торговая сеть «Пятёрочка» вместе с благотворительным фондом X5 Group «Выручаем» запустили акцию «Всё лучшее — детям».

С 13 мая по 9 июня гости сети, совершившие покупку, могут принять участие в розыгрыше 5 туристических путёвок общей стоимостью 1,5 миллиона рублей, а также множества других призов. Один рубль с каждого зарегистрированного чека пойдет на помощь нуждающимся семьям с детьми.

Незабываемый отдых на море

Акция станет ярким предвестником наступающего лета и позволит провести семейный отпуск на море за счет торговой сети. Также можно будет отправиться в поход в горы или совершить путешествие в известные города России. Поскольку будет произведен розыгрыш 5 туристических путевок на общую сумму 1,5 миллиона рублей, шанс стать победителем гораздо выше.

Как стать обладателем путевки и получить другие ценные призы?

Необходимо приобрести любой товар, зарегистрировать чек на сайте actions.5ka.ru и накопить за неделю минимальную сумму в 600 рублей. Чем больше сумма, тем выше ценность возможного выигрыша.

Если выполнить все условия, автоматически становишься участником еженедельного розыгрыша. В качестве призов будут представлены:

  • сертификаты в магазины игрушек;
  • электроника для детей и подростков;
  • велосипеды, самокаты и скейтборды.

За вступление в Детский клуб также будет разыгран миллион бонусных баллов X5 Клуба. Эта сумма будет распределена между 40 победителями. Дополнительные подарки можно получить при покупке товаров партнёров.

О помощи детям

Вместе с этим «Пятёрочка» не забудет и о благотворительности. Ритейлер на протяжении многих лет оказывает помощь многим нуждающимся. Вот и в этот раз один рубль с каждого чека участника акции будет направлен в фонд «Выручаем» для оказания помощи малообеспеченным семьям. Таким образом, каждый покупатель сможет внести свой вклад в доброе дело.

Но на этом приятные сюрпризы не заканчиваются. Любители творчества и кулинарии также смогут проявить себя, приняв участие в конкурсах.

Награда за любимое хобби

  • Юные гости сети могут участвовать в конкурсе рисунков. Им предстоит нарисовать любимую «Пятёрочку» или «Пятёрочку» будущего.
  • Для тех, кто увлекается фотографией, организован фотоконкурс. Для участия необходимо сделать оригинальное фото в магазине со своим любимым продуктом и разместить его под постом акции в официальной группе ВКонтакте.
  • А для истинных кулинаров «Пятёрочка» предлагает конкурс рецептов. Участникам нужно будет разработать рецепт вкусного и полезного блюда для детей на сайте Food.ru.

Победители получат в награду современную бытовую технику, сертификаты в магазины косметики, спорттоваров и игрушек и многое другое.

Более подробную информацию об акции, условиях участия, порядке проведения розыгрыша и выдачи призов можно найти на сайте https://actions.5ka.ru/.

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