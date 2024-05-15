«Пятёрочка» разыграет 5 семейных турпутевок и сотни других наград

Вместе с этим «Пятёрочка» не забудет и о благотворительности. Ритейлер на протяжении многих лет оказывает помощь многим нуждающимся. Вот и в этот раз один рубль с каждого чека участника акции будет направлен в фонд «Выручаем» для оказания помощи малообеспеченным семьям. Таким образом, каждый покупатель сможет внести свой вклад в доброе дело.