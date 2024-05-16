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Posted Сегодня, 04:28

Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

Лето без варикоза: современные методы лечения вернут легкость вашим ногам!

Лето без варикоза: современные методы лечения вернут легкость вашим ногам!

16 мая 2024, 04:28
Фото: предоставлено ООО «ВАРИКОЗА НЕТ»
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Специалисты рассказали, как быстро и легко избавиться от неприятного заболевания и наслаждаться летом уже в этом году.

Скоро лето — время отпусков, путешествий, открытой одежды и активного отдыха. Но радость от теплого сезона может омрачить неприятное заболевание — варикоз. Варикозное расширение вен — это патологическое изменение вен, при котором они теряют эластичность, расширяются и становятся заметными под кожей, приобретая синюшный оттенок.

Именно в летний период под воздействием высокой температуры, растянутые сосуды расширяются сильнее и кровообращение в них усиливается. Клапанный аппарат вен не справляется с возросшей нагрузкой, и это приводит к прогрессированию заболевания. Особенно внимательными к своему здоровью нужно быть находящимся в группе риска. В первую очередь, это люди, работа которых связана с длительным пребыванием на ногах: учителя, фитнес-тренеры, рабочие, а также любители работы в саду. Жара и повышенная нагрузка на ноги могут привести к обострению заболевания, усилению боли, отекам и появлению новых сосудистых звездочек. Вместо летнего отдыха вы рискуете получить боль, тяжесть и дискомфорт в ногах.

Что делать?

Не ждите, пока варикоз испортит вам лето! Запишитесь на диагностику вен к флебологу в клинику «Варикоза нет» и избавьтесь от проблемы!

Флебологи клиники готовы помочь избавиться от варикоза и вернуть здоровье вашим ногам. «Варикоза нет» предлагает широкий спектр современных методов лечения варикоза:

  • Эндовазальная лазерная коагуляция (ЭВЛК) — метод, основанный на воздействии лазерного излучения на стенку вены, что приводит к ее склеиванию и облитерации.
  • Минифлебэктомия — малоинвазивное оперативное вмешательство, при котором варикозно-расширенные вены удаляются через микро-разрезы, или проколы.
  • Склеротерапия — данная процедура является методом лечения небольших варикозных расширенных и сосудистых звездочек. Суть заключается во введении специального препарата, который воздействует на внутреннюю стенку вены и вызывает «склеивание» сосудов, которые со временем «рассасываются».
Фото: предоставлено ООО «ВАРИКОЗА НЕТ»

Не допустите, чтобы варикоз омрачил ваше лето! Сразу после прохождения лазерного лечения, которое длится всего 40 минут вы заметите улучшение качества жизни уже в первые дни после лазерного лечения!

Преимущества процедуры:

  • без боли;
  • без разрезов;
  • без длительного восстановления и больничных.

Май — подходящее время для лечения варикоза. Успейте подготовиться к лету и насладиться им в полной мере!

До конца мая в клинике «Варикоза нет» действуют специальные предложения:

  • Прием флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 990 рублей.
  • Выгодное предложение для пенсионеров — Прием флеболога с УЗИ вен обеих ног всего 800 рублей.
  • Скидки на лазерное лечение до 20%.
Фото: предоставлено ООО «ВАРИКОЗА НЕТ»

Записывайтесь на приём по телефону 8 (342) 254-02-01 или на сайте.

Пермь, ул. Екатерининская, 141

Лицензия Л041-01167-59/00364692 от 22.09.2017 г.

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