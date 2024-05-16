Лето без варикоза: современные методы лечения вернут легкость вашим ногам!

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Скоро лето — время отпусков, путешествий, открытой одежды и активного отдыха. Но радость от теплого сезона может омрачить неприятное заболевание — варикоз. Варикозное расширение вен — это патологическое изменение вен, при котором они теряют эластичность, расширяются и становятся заметными под кожей, приобретая синюшный оттенок.
Именно в летний период под воздействием высокой температуры, растянутые сосуды расширяются сильнее и кровообращение в них усиливается. Клапанный аппарат вен не справляется с возросшей нагрузкой, и это приводит к прогрессированию заболевания. Особенно внимательными к своему здоровью нужно быть находящимся в группе риска. В первую очередь, это люди, работа которых связана с длительным пребыванием на ногах: учителя, фитнес-тренеры, рабочие, а также любители работы в саду. Жара и повышенная нагрузка на ноги могут привести к обострению заболевания, усилению боли, отекам и появлению новых сосудистых звездочек. Вместо летнего отдыха вы рискуете получить боль, тяжесть и дискомфорт в ногах.
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