Лето без варикоза: современные методы лечения вернут легкость вашим ногам!

Именно в летний период под воздействием высокой температуры, растянутые сосуды расширяются сильнее и кровообращение в них усиливается. Клапанный аппарат вен не справляется с возросшей нагрузкой, и это приводит к прогрессированию заболевания. Особенно внимательными к своему здоровью нужно быть находящимся в группе риска. В первую очередь, это люди, работа которых связана с длительным пребыванием на ногах: учителя, фитнес-тренеры, рабочие, а также любители работы в саду. Жара и повышенная нагрузка на ноги могут привести к обострению заболевания, усилению боли, отекам и появлению новых сосудистых звездочек. Вместо летнего отдыха вы рискуете получить боль, тяжесть и дискомфорт в ногах.