properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:34

Published Сегодня, 18:34

Modified Сегодня, 18:36

Updated Сегодня, 18:36

В МВД рассказали о возможном введении ограничений на скорость самокатов

17 мая 2024, 18:34
В Министерстве внутренних дел РФ заявили, что в России планируют внести изменения в правила дорожного движения (ПДД) в отношении средств индивидуальной мобильности (СИМ). Инициатива предложена Госдумой.

Целью этих изменений до 2025 года является повышение безопасности на дорогах и сокращение количества аварий с участием самокатов, пешеходов и других происшествий.

Одним из возможных изменений может быть ограничение скорости до 8 км/ч, что было предложено ранее в Госдуме. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на RT.

Ограничение скорости для средств индивидуальной мобильности может быть введено на участках дорог, где преимущественно движутся пешеходы.

Подпишитесь
Директора «Водоканала» из Кунгура отправили под арест. Узнали, в чем его обвиняют
Сегодня, 11:29
Из-за аномальных холодов в России гибнет урожай яблок. А как дела в Перми?
Сегодня, 10:34
Власти Прикамья изымут 14 земельных участков для строительства промузла «Осенцы»
Сегодня, 09:00
«Министерство неджентльменских дел» как самый русский фильм Гая Ричи
Сегодня, 06:10
Отдых в Турции: сколько это стоит для пермяков в мае и какой будет погода
Сегодня, 07:59
Видео. Вороны-секунданты подначивали на драку пермских котов
Сегодня, 06:31
"