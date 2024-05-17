В МВД рассказали о возможном введении ограничений на скорость самокатов

Posted Сегодня, 18:34
Published Сегодня, 18:34
Modified Сегодня, 18:36
Updated Сегодня, 18:36
Целью этих изменений до 2025 года является повышение безопасности на дорогах и сокращение количества аварий с участием самокатов, пешеходов и других происшествий.
Одним из возможных изменений может быть ограничение скорости до 8 км/ч, что было предложено ранее в Госдуме. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на RT.
Ограничение скорости для средств индивидуальной мобильности может быть введено на участках дорог, где преимущественно движутся пешеходы.