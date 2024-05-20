Что будет с рынком недвижимости Перми после отмены льготной ипотеки

«Суть в том, что клиент вносит первоначальный взнос от 20 до 50% и фиксирует за собой треть или половину метров в квартире. Дальше он гасит эти оставшиеся метры в течение 7 лет, в зависимости от выбранной программы. Чем хорош кооператив? Там нет процентов, клиент не обязан подтверждать свой доход, приносить 2НДФЛ, даже необязательно быть гражданином РФ. Оставшиеся неоплаченные метры индексируются согласно рынку. Допустим, мы, как застройщик, подняли цену на один процент, оставшиеся объем метров тоже проиндексируется. Но для девелоперов слишком налегать на такие программы тоже небезопасно, потому что в моменте мы получаем неполную стоимость, остаток размазывается. Да, кооператив за эти деньги покупает какие-то другие квартиры, но слишком большую долю мы иметь не можем», — рассказывает Искандер Юсупов.