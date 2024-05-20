Что будет с рынком недвижимости Перми после отмены льготной ипотеки

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Льготная ипотека в России прекратит существование с 1 июля 2024 года. Субсидированные государством ипотечные кредиты учредили в 2020 году для поддержки рынка в пандемию коронавируса. За минувшие четыре года льготная ипотека стала главным стимулом развития рынка. Особенно после повышения Центробанком ключевой ставки.
«В условиях высокой ключевой ставки именно льготная ипотека стала основным инструментом покупки жилья. У нас есть статистика, согласно которой сейчас по базовым ставкам проходит буквально 1–1,5% сделок, то есть это сделки без каких-либо мер стимулирования государством. Это обусловлено, в том числе, и высокой ключевой ставкой. Когда ключевая ставка была 7,5%, а рыночная ипотека 9,5%, они мирно сосуществовали. А когда ставка стала такой высокой, то сделок по ней практически нет. Более того, девелоперам приходится где-то стимулировать, субсидировать и за свой счёт дополнительно снижать ставку, чтобы сделать жилье доступнее», — комментирует Искандер Юсупов.
Вторым значимым событием этого лета на рынке недвижимости обещает стать ужесточение семейной ипотеки. Ранее о соответствующих планах со ссылкой на источники в строительном секторе сообщали федеральные СМИ. Предположительно изменения затронут семьи заемщиков с детьми старше шести лет. Для них ставка по семейной ипотеке может вырасти с 6 до 12%*.
Остальные субсидированные программы пока остаются без изменений. Прежде всего, это дальневосточная и арктическая ипотеки. По крайней мере до конца года будет действовать IT-ипотека — для сотрудников сферы информационных технологий.
«Часть клиентов найдет замещение либо по той же семейной ипотеке, либо, если они не проходят по критериям программы, воспользуются рассрочками, кооперативами и другими продуктами. Но отчасти с июля рынок просядет. По нашей компании, как эксперт, могу оценить, что процентов на 15 сделок может стать меньше. Однако богатый опыт прохождения через различные кризисы показывает, что спад длится не больше 2–3 месяцев. Потом рынок адаптируется, появляются программы-заменители. Я думаю, конец года будет достаточно активным», — считает Искандер Юсупов.
ВМЕСТО ОТМЕНЫ: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
Игроки строительного рынка отмечают, что отмена льготной ипотеки способна повлиять как на спрос, так и на объемы строительства. Так, в портфеле компании «Унистрой» на долю субсидируемых государством кредитов приходится до 25%. Однако на протяжении последнего года этот показатель поступательно снижался — по мере повышения минимального размера первоначального взноса. С 1 июня 2023 года сумму подняли с 15% до 20%, а с 1 января 2024 года — до 30%. Это привело к сокращению числа сделок.
Эксперты полагают, что альтернативой полной отмене льготной ипотеки могла бы стать трансформация в сторону более точечной поддержки. Например, внедрение динамической ставки или максимальной суммы кредита — с учетом покупательской активности и цен на недвижимость в конкретном регионе.
«Основное пожелание у девелоперов было бы дифференцировать программу поддержки. И либо давать ставки ниже в регионах, где жилье дороже, либо увеличить максимальную сумму кредита. Иначе говоря, эти шесть миллионов сделать дифференцированными. Где-то, может быть, и четырех миллионов хватит, а где-то сумму стоило бы увеличить и до 7–9 миллионов. Например, как в случае с Казанью или с тем же Петербургом, где покупательская активность выше. Такой подход стимулировал бы и покупателей, и девелоперов. Любой девелопер, если видит снижение спроса, начинает строить меньше. Зачем выводить объекты, которые не будут проданы. Соответственно, впоследствии это сказывается на всем объеме строительства», — объясняет Искандер Юсупов.
АЛЬТЕРНАТИВА ИПОТЕКЕ: КАК ДЕВЕЛОПЕРЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Задача поддержки покупательского спроса в свете грядущей отмены льготной ипотеки в значительной степени ложится на самих застройщиков. Девелоперы развивают собственные программы и финансовые инструменты.
Сегодня все более востребованной становится покупка жилья в рассрочку. Такую опцию крупные федеральные девелоперы предлагают уже давно, однако сейчас ее популярность растет. Например, у компании «Унистрой» доля рассрочек выросла с 7 до 12%.
Жителям Перми девелопер предлагает рассрочку на квартиры в малоэтажном жилом квартале комфорт-класса «Причал»**, который компания строит на первой линии Камы в Верхней Курье. Первоначальный взнос по программе — всего 5% от стоимости жилья. Выплатить оставшуюся сумму покупателю предлагают в течение семи месяцев***. Рассрочка выгодна как клиенту, так и девелоперской компании. Покупатель приобретает жилье «здесь и сейчас» без обязательств по выплате процентов. Девелопер заручается гарантией получения своих средств в короткий срок. Вариант подходит тем, кто хочет купить определенную понравившуюся квартиру или в ближайшее время ожидает поступления нужной суммы денег. Например — от продажи уже имеющегося жилья. На остаток суммы в дальнейшем также можно оформить ипотеку.
Еще один вариант — беспроцентная рассрочка на несколько лет через жилищный кооператив. В жилом комплексе «Причал» такая опция покупки тоже есть.
«Суть в том, что клиент вносит первоначальный взнос от 20 до 50% и фиксирует за собой треть или половину метров в квартире. Дальше он гасит эти оставшиеся метры в течение 7 лет, в зависимости от выбранной программы. Чем хорош кооператив? Там нет процентов, клиент не обязан подтверждать свой доход, приносить 2НДФЛ, даже необязательно быть гражданином РФ. Оставшиеся неоплаченные метры индексируются согласно рынку. Допустим, мы, как застройщик, подняли цену на один процент, оставшиеся объем метров тоже проиндексируется. Но для девелоперов слишком налегать на такие программы тоже небезопасно, потому что в моменте мы получаем неполную стоимость, остаток размазывается. Да, кооператив за эти деньги покупает какие-то другие квартиры, но слишком большую долю мы иметь не можем», — рассказывает Искандер Юсупов.
УСПЕТЬ ЗА ДВА МЕСЯЦА: СТОИТ ЛИ ПОКУПАТЬ В ПЕРМИ ДО ОТМЕНЫ ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКИ
Рассрочка, альтернативные программы и специальные предложения от застройщиков помогут компенсировать отмену льготной ипотеки. Однако — лишь частично. Наиболее рациональным решением остается приобретение недвижимости по льготной ипотеке, пока программы еще действуют. Двух месяцев вполне хватит и для поиска подходящего варианта, и для оформления сделки.
Есть и еще один аргумент в пользу скорейшей покупки жилья. Спрос на недвижимость в Перми и во всей России сейчас переживает очередной резкий скачок. Покупатели закономерно стараются воспользоваться выгодным предложением. При этом в первую очередь раскупают наиболее привлекательные варианты. В современных жилых комплексах с выгодной локацией, продуманными планировочными и инфраструктурными решениями. Откладывая покупку на потом, есть риск упустить «ту самую» квартиру мечты.
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** iz.ru Ставка по семейной ипотеке для заемщиков с детьми от 6 лет.
**Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК УНИСТРОЙПЕРМЬ». Проектная декларация размещена на сайте наш. дом.рф.
***Условия программы: при приобретении квартир по договору участия в долевом строительстве расположенных в жилом комплексе «Причал», клиенту предоставляется рассрочка по оплате цены договора, без привлечения кредитной организации. Первоначальный взнос — 5% от стоимости квартиры, согласно прайс листа застройщика. Рассрочка предоставляется на 6 месяцев ежемесячными платежами в размере 50 000 рублей без удорожания цены от прайса Застройщика. На 7 месяц оплачивается остаток стоимости квартиры за счет собственных средств, либо средств кредитных организаций. Срок программы: до выхода Распоряжения об изменении условий или прекращении действия программы Программа не суммируется с другими программами застройщика. Подробнее о данном предложении можно узнать в офисах продаж и по тел. 8 (342) 200- 86-16. ** В расчёте использована 1-комнатная квартира, общей площадью 33,7 кв. м. Первый взнос — 5%
Настоящее предложение не является публичной офертой.