properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

В Госдуме предложили мотивировать школьников на успехи в учебе скидками в столовой

20 мая 2024, 13:23
Предложение о новом способе поощрения школьников за успехи в учебе высказал российский депутат Сергей Колунов. Он отметил, что мотивация для детей является необходимой, и лучше выбирать поощрения вместо наказаний.

По мнению парламентария, отличным вариантом является предоставление скидок в школьных буфетах. Колунов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» подчеркнул, что часто школьники посещают буфеты и что-то покупают во время перемен. Поэтому скидка будет дополнительным стимулом для достижения отличных результатов в учебе. Подробности о механизме и размере скидки могут быть разработаны позднее.

Подпишитесь
Экс-начальнику колонии для силовиков в Чусовом продлили арест в СИЗО
Сегодня, 11:10
Горы и леса: пять пеших маршрутов для туристов в Пермском крае и у соседей
Сегодня, 09:46
Власти Перми открывают еще две плоскостные парковки
Сегодня, 11:13
Парк Горького высказал готовность снести некоторые некапитальные здания
Сегодня, 11:37
За четыре месяца 2024 года смертность в Перми выросла на 5%
Сегодня, 09:59
"