В Госдуме предложили мотивировать школьников на успехи в учебе скидками в столовой

По мнению парламентария, отличным вариантом является предоставление скидок в школьных буфетах. Колунов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» подчеркнул, что часто школьники посещают буфеты и что-то покупают во время перемен. Поэтому скидка будет дополнительным стимулом для достижения отличных результатов в учебе. Подробности о механизме и размере скидки могут быть разработаны позднее.