ЕЦБ планирует снижать процентные ставки

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила о возможном снижении процентных ставок в ближайшее время. Она отметила, что рост потребительских цен сейчас не такой быстрый, как раньше.