ЕЦБ планирует снижать процентные ставки

Posted Сегодня, 18:48
Published Сегодня, 18:48
Modified Сегодня, 18:52
Updated Сегодня, 18:52
Если данные, поступающие к регулятору, подтвердят уверенность в достижении целевого уровня инфляции в 2% в среднесрочной перспективе, то есть большая вероятность снижения ставок, объяснила Лагард.
Она также подчеркнула, что инфляция на 2025–2026 годы прогнозируется близкой к целевому показателю. Об этом пишет «Ридус» со ссылкой на Bloomberg.
Ожидается, что ставка по депозитам будет снижена на четверть процентного пункта. Инвесторы также прогнозируют еще два снижения ставок в сентябре и декабре 2024 года.
Однако президент Бундесбанка Йоахим Нагель призывает быть осторожными после первого возможного снижения ставок. Он отметил, что неопределенность все еще высока и не следует рисковать достигнутыми результатами.
Таким образом, даже если ставки будут снижены в июне, это не означает автоматического продолжения снижения на последующих заседаниях ЕЦБ. Регулятор не работает на автопилоте, подчеркнул Нагель.
Темпы инфляции в еврозоне резко замедлились и не ожидается, что они достигнут целевого уровня в 2% до середины следующего года.