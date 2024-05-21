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Published Сегодня, 18:48

Modified Сегодня, 18:52

Updated Сегодня, 18:52

ЕЦБ планирует снижать процентные ставки

21 мая 2024, 18:48
Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила о возможном снижении процентных ставок в ближайшее время. Она отметила, что рост потребительских цен сейчас не такой быстрый, как раньше.

Если данные, поступающие к регулятору, подтвердят уверенность в достижении целевого уровня инфляции в 2% в среднесрочной перспективе, то есть большая вероятность снижения ставок, объяснила Лагард.

Она также подчеркнула, что инфляция на 2025–2026 годы прогнозируется близкой к целевому показателю. Об этом пишет «Ридус» со ссылкой на Bloomberg.

Ожидается, что ставка по депозитам будет снижена на четверть процентного пункта. Инвесторы также прогнозируют еще два снижения ставок в сентябре и декабре 2024 года.

Однако президент Бундесбанка Йоахим Нагель призывает быть осторожными после первого возможного снижения ставок. Он отметил, что неопределенность все еще высока и не следует рисковать достигнутыми результатами.

Таким образом, даже если ставки будут снижены в июне, это не означает автоматического продолжения снижения на последующих заседаниях ЕЦБ. Регулятор не работает на автопилоте, подчеркнул Нагель.

Темпы инфляции в еврозоне резко замедлились и не ожидается, что они достигнут целевого уровня в 2% до середины следующего года.

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