Гастроэнтеролог Сухорукова раскрыла, кому нельзя есть роллы

Posted Вчера, 18:43
Published Вчера, 18:43
Modified Сегодня, 03:44
Updated Сегодня, 03:44
О том, какие польза и вред могут принести роллы, рассказала гастроэнтеролог Людмила Сухорукова из Видновской клинической больницы Минздрава Московской области.
Рыба в роллах может быть вяленой, сырой или слабосоленой. Она содержит балки, витамин D, жирные кислоты Омега, фосфор, йод, магний и другие полезные вещества. Это помогает укрепить костную ткань, стенки сосудов и улучшить кровообращение, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Листы нори, использованные в роллах, содержат кальций, фосфор, натрий, йод, железо и витамины А, Е и С.
Маринованный имбирь, который подается вместе с роллами, помогает чувствовать вкус блюда на языке. Он также содержит магний, калий и медь, которые помогают бороться с бактериями и вирусами, улучшают память и внимание, а также снижают холестерин.
Соевый соус и васаби также обладают полезными свойствами. Первый помогает восстановить баланс солей и жидкости в организме, а второй имеет противовоспалительное и противораковое действие.
Тем не менее, роллы могут быть вредными для людей с диабетом. Ведь в их приготовлении используется сахар и рисовый уксус, а рис в роллах отличается от обычного — он содержит меньше белка и больше углеводов.