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В Тюменской области отремонтируют 254,3 километра дорог

21 мая 2024, 16:35
В Тюменской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» планируется отремонтировать 254,3 километра дорог.

В Тюменской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» планируется отремонтировать 254,3 километра дорог. Как сообщили на выездном совещании с членами Общественного совета при Главном управлении строительства региона, помимо дорожного полотна, требуется также провести ремонт на путепроводах и мостах, сообщает uralpolit.ru.

В текущем году планируется ремонт четырех объектов. Два из них — это путепроводы на Обходе Тюмени: один на Верхнем Бору, а другой — между Березняками и районом Казарово. Кроме того, планируется ремонт мостов через Вагай на дороге Аромашево — Большое Сорокино и через Туру на Обходе Тюмени. Из общей протяженности в 254 километра больше половины, а именно 186 километров, будут отремонтированы в сельских территориях.

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