В Тюменской области отремонтируют 254,3 километра дорог

В текущем году планируется ремонт четырех объектов. Два из них — это путепроводы на Обходе Тюмени: один на Верхнем Бору, а другой — между Березняками и районом Казарово. Кроме того, планируется ремонт мостов через Вагай на дороге Аромашево — Большое Сорокино и через Туру на Обходе Тюмени. Из общей протяженности в 254 километра больше половины, а именно 186 километров, будут отремонтированы в сельских территориях.