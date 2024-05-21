В Тюменской области отремонтируют 254,3 километра дорог

Posted Вчера, 16:35
Published Вчера, 16:35
Modified Сегодня, 03:36
Updated Сегодня, 03:36
В Тюменской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» планируется отремонтировать 254,3 километра дорог. Как сообщили на выездном совещании с членами Общественного совета при Главном управлении строительства региона, помимо дорожного полотна, требуется также провести ремонт на путепроводах и мостах, сообщает uralpolit.ru.
В текущем году планируется ремонт четырех объектов. Два из них — это путепроводы на Обходе Тюмени: один на Верхнем Бору, а другой — между Березняками и районом Казарово. Кроме того, планируется ремонт мостов через Вагай на дороге Аромашево — Большое Сорокино и через Туру на Обходе Тюмени. Из общей протяженности в 254 километра больше половины, а именно 186 километров, будут отремонтированы в сельских территориях.