Директор фонда «Дедморозим» стала опекуном семерых ребят с инвалидностью

— Да, поэтому я — друг. Я понимаю, что моя жизнь, независимо от всех моих желаний, намерений и планов, может измениться. Я реально могу пропасть из жизни этих ребят, потому что, например, перееду в другой город или еще что-то. И важно, чтобы отношения были дружеские. Когда наши друзья могут быть рядом, могут жить с нами в одном городе или могут уехать в другой город — это нормальная ситуация, это не ситуация разрыва, когда твой единственный родственник, которого ты считаешь мамой-тетей-сестрой, вдруг взял и уехал. С точки зрения дружбы это объяснять гораздо легче, поэтому я себя всегда, для всех ребят во всех историях, позиционирую как друг.