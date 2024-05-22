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Участники перестрелки в Кемерове отправились в СИЗО

22 мая 2024, 10:06
Суд принял решение отправить участников перестрелки в Кемерове в следственный изолятор (СИЗО). По информации пресс-служб региональных Следственного комитета и прокуратуры, четверо мужчин останутся под стражей до 19 июля.

Согласно следствию, 19 мая 2024 года на парковке жилого дома по улице Мичурина в Кемерово произошел конфликт между двумя группами мужчин, в результате которого было использовано травматическое оружие, сообщает sibdepo.ru.

Уголовное дело по статье «хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением оружия» было возбуждено Следственным комитетом России по Кемеровской области — Кузбассу. Прокуратура области контролирует ход расследования данного уголовного дела.

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