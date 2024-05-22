Участники перестрелки в Кемерове отправились в СИЗО

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
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Updated Сегодня, 10:06
Согласно следствию, 19 мая 2024 года на парковке жилого дома по улице Мичурина в Кемерово произошел конфликт между двумя группами мужчин, в результате которого было использовано травматическое оружие, сообщает sibdepo.ru.
Уголовное дело по статье «хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением оружия» было возбуждено Следственным комитетом России по Кемеровской области — Кузбассу. Прокуратура области контролирует ход расследования данного уголовного дела.