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Управленца медучреждения в Кузбассе задержали за получение крупной взятки

22 мая 2024, 07:10
В Кузбассе поймали руководителя медицинского учреждения, который был задержан на месте преступления во время получения большой суммы взятки. Сотрудник больницы требовал деньги за свое «покровительство».

Задержанный — начальник отдела социального развития одной из больниц Новокузнецка, ему 54 года. Его обвиняют в получении взятки за помощь и благосклонность по служебным делам, сообщает sibdepo.ru.

Обнаружено, что этому должностному лицу передали 500 тысяч рублей в качестве взятки. Эта сумма являлась частью заранее оговоренной суммы взятки более 4 миллиона рублей, что составляло 15% от общей суммы заключенных контрактов за период с октября 2023 года по апрель 2024 года.

Обвиняемый предоставлял информацию об учреждении, которое нуждалось в медицинских расходных материалах и изделиях, о планируемых закупках, создавая благоприятные условия для заключения контрактов на поставку медицинских изделий. Преступную деятельность удалось выявить и прекратить благодаря совместным усилиям сотрудников региональных отделов Следственного комитета и ФСБ России, а также Главного управления внутренних дел по Кемеровской области — Кузбассу.

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