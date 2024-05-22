Управленца медучреждения в Кузбассе задержали за получение крупной взятки

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Задержанный — начальник отдела социального развития одной из больниц Новокузнецка, ему 54 года. Его обвиняют в получении взятки за помощь и благосклонность по служебным делам, сообщает sibdepo.ru.
Обнаружено, что этому должностному лицу передали 500 тысяч рублей в качестве взятки. Эта сумма являлась частью заранее оговоренной суммы взятки более 4 миллиона рублей, что составляло 15% от общей суммы заключенных контрактов за период с октября 2023 года по апрель 2024 года.
Обвиняемый предоставлял информацию об учреждении, которое нуждалось в медицинских расходных материалах и изделиях, о планируемых закупках, создавая благоприятные условия для заключения контрактов на поставку медицинских изделий. Преступную деятельность удалось выявить и прекратить благодаря совместным усилиям сотрудников региональных отделов Следственного комитета и ФСБ России, а также Главного управления внутренних дел по Кемеровской области — Кузбассу.