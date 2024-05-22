Управленца медучреждения в Кузбассе задержали за получение крупной взятки

Обнаружено, что этому должностному лицу передали 500 тысяч рублей в качестве взятки. Эта сумма являлась частью заранее оговоренной суммы взятки более 4 миллиона рублей, что составляло 15% от общей суммы заключенных контрактов за период с октября 2023 года по апрель 2024 года.