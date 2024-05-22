В Перми пройдет Всероссийский молебен о Победе перед Казанской иконой Божией Матери

Московский список Казанской иконы Божией Матери — икона Русских Побед. Искусствоведы относят написание этого образа примерно к 1580 году. В годы Смутного времени Казанская икона стала полковым образом народного ополчения Минина и Пожарского и в 1611 году была принесена под занятую польско-литовскими интервентами Москву. После трёхдневной молитвы перед этой иконой Москва была освобождена от захватчиков.