properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:35

Published Сегодня, 05:35

Modified Сегодня, 05:37

Updated Сегодня, 05:37

Казанская икона Божией Матери

В Перми пройдет Всероссийский молебен о Победе перед Казанской иконой Божией Матери

22 мая 2024, 05:35
Казанская икона Божией Матери
В Перми 27 и 28 мая в Свято-Троицком Кафедральном соборе города Перми состоится принесение Казанской иконы Божией Матери — Всероссийский молебен о Победе!

Всероссийский молебен о Победе начался 6 мая 2024 года в Москве после молебного пения о Победе, которое совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Чудотворная святыня посещает десятки городов России, сотни тысяч верующих смогут поклониться Казанской иконе и помолиться Пресвятой Богородице о наших сражающихся бойцах, о их скорейшем победоносном возвращении домой.

Во всех епархиях Русской Православной Церкви, принимающих святыню, будут организованы молебные пения о Победе, а также крестные ходы с чудотворным образом. В Перми торжественная встреча Казанской иконы Божией Матери состоится в Свято-Троицком кафедральном соборе (Монастырская, 95) в 10 утра 27 мая. Примут участие во встрече Высокопреосвященнейший Мефодий, митрополит Пермский и Кунгурский, духовенство Перми, губернатор Пермского края, официальные лица.

Московский список Казанской иконы Божией Матери — икона Русских Побед. Искусствоведы относят написание этого образа примерно к 1580 году. В годы Смутного времени Казанская икона стала полковым образом народного ополчения Минина и Пожарского и в 1611 году была принесена под занятую польско-литовскими интервентами Москву. После трёхдневной молитвы перед этой иконой Москва была освобождена от захватчиков.

После освобождения столицы Дмитрий Пожарский поставил икону в своей приходской Введенской церкви на Лубянке, а затем образ перенесли в специально возведённый Казанский собор. В 1812 году французские оккупанты сняли драгоценный оклад, но сам образ удалось спасти. Для победы в Отечественной войне 1812 года также молились перед московским списком Казанской иконы.

Во времена революционной смуты в 1918 году московский список был украден из Казанского собора и обретён только 105 лет спустя трудами Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Возвращение святыни в Казанский собор на Красной площади состоялось 4 ноября 2023 года — в день Казанской иконы Пресвятой Богородицы и государственный праздник Дня народного единства.

Организатором Всероссийского молебна о Победе — общероссийского принесения Казанской иконы Божией Матери — по благословению Святейшего Патриарха Кирилла выступает Комиссия Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь при содействии руководства регионов России и организационной поддержке Всемирного Русского Народного Собора и Фонда Царьград.

В 2023 году состоялся первый Всероссийский молебен о Победе, тогда во все регионы нашей страны были принесены мощи Святого великомученика Георгия Победоносца.

Подпишитесь
Директор фонда «Дедморозим» стала опекуном семерых ребят с инвалидностью
Сегодня, 06:33
Главный эпидемиолог Минздрава Прикамья заявил о росте числа жалоб на клещей
Сегодня, 03:53
Стало известно имя пермского чиновника, осужденного за госизмену
Вчера, 16:39
В Перми с 25 мая изменится движение транспорта в Индустриальном районе
Вчера, 16:21
Александр Бастрыкин затребовал доклада по делу об избиении на улице в Прикамье
Вчера, 14:52
Пермякам запретили брать в самолет штопоры и ртутные тонометры
Вчера, 12:31
"