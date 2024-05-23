Как побороть стресс во время сдачи ЕГЭ — советы психолога

Эксперт посоветовала составлять расписание своего дня, так как режим всегда положительно влияет на организм. Она предложила не засиживаться за учебниками до поздна, а ложиться спать вовремя, чтобы организм мог вырабатывать гормон мелатонин. Также стоит отказаться от использования гаджетов перед сном и употреблять полезные для мозга продукты, такие как белок, орехи, овощи и фрукты. Для получения дополнительной энергии можно съесть кусочек тёмного шоколада или несколько граммов сухофруктов.