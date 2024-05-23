Как побороть стресс во время сдачи ЕГЭ — советы психолога

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
По словам специалиста, беспокоиться перед такими важными испытаниями — это нормально. Она подчеркнула, что если раньше никогда не приходилось сдавать экзамены, то тревога будет присутствовать у всех. Однако важно позволить себе переживать эти чувства, пишет sibdepo.ru.
Эксперт посоветовала составлять расписание своего дня, так как режим всегда положительно влияет на организм. Она предложила не засиживаться за учебниками до поздна, а ложиться спать вовремя, чтобы организм мог вырабатывать гормон мелатонин. Также стоит отказаться от использования гаджетов перед сном и употреблять полезные для мозга продукты, такие как белок, орехи, овощи и фрукты. Для получения дополнительной энергии можно съесть кусочек тёмного шоколада или несколько граммов сухофруктов.
Для борьбы с тревогой рекомендуется высказать свои чувства. Психолог объяснила, что это основная техника психотерапии, которая помогает лечить через разговор. Кроме того, она посоветовала иметь при себе маленький предмет, который можно будет взять в руки в момент волнения.