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Published Сегодня, 16:53

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Мужчина из Кузбасса признан виновным в убийстве матери

23 мая 2024, 16:53
В Кемеровской области местный житель был признан виновным в убийстве своей матери и получил наказание в виде 8 лет лишения свободы.

По данным пресс-службы Следственного комитета, мужчина находился под воздействием алкоголя, когда начал ссориться с матерью. В результате этого конфликта он избил её так сильно, что она скончалась в больнице, пишет sibdepo.ru.

Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть другого человека, стало основанием для возбуждения уголовного дела. Обвиняемый выразил только частичное признание вины и не сотрудничал с следствием. Тем не менее, суд признал его виновным и назначил суровое наказание — 8 лет заключения в колонии строгого режима.

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