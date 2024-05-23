Мужчина из Кузбасса признан виновным в убийстве матери

Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть другого человека, стало основанием для возбуждения уголовного дела. Обвиняемый выразил только частичное признание вины и не сотрудничал с следствием. Тем не менее, суд признал его виновным и назначил суровое наказание — 8 лет заключения в колонии строгого режима.