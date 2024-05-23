Мужчина из Кузбасса признан виновным в убийстве матери

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
Modified Сегодня, 16:53
Updated Сегодня, 16:53
По данным пресс-службы Следственного комитета, мужчина находился под воздействием алкоголя, когда начал ссориться с матерью. В результате этого конфликта он избил её так сильно, что она скончалась в больнице, пишет sibdepo.ru.
Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть другого человека, стало основанием для возбуждения уголовного дела. Обвиняемый выразил только частичное признание вины и не сотрудничал с следствием. Тем не менее, суд признал его виновным и назначил суровое наказание — 8 лет заключения в колонии строгого режима.