Строители сквера им. П. Морозова не могут получить 12,5 млн рублей за свою работу

Для генподрядчика было важно, чтобы субподрядчик был плательщиком НДС, поэтому Оксана обратилась к знакомой, заключили договор на субподряд с компанией «Энергостандарт». Оксана признает, что работы ими были сданы на 20–25 дней позже, чем было оговорено в контракте. «Тем не менее, объект сдан. Все дефекты, которые были выявлены на момент приемки, мы устранили сразу же. Мы знаем, что генподрядчик в конце 2022 года деньги от заказчика получил. А мы — нет! Хотя акт о приемке выполненных работ у него есть, без каких-либо замечаний с его стороны или со стороны заказчика», — возмущена Оксана.