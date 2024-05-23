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Строители сквера им. П. Морозова не могут получить 12,5 млн рублей за свою работу

Строители сквера им. П. Морозова не могут получить 12,5 млн рублей за свою работу

23 мая 2024, 07:31
Фото: предоставлено ландшафтным бюро Green City
С исполнителями работ до сих пор полностью не расплатились.

В Арбитражном суде Пермского края рассматривается исковое заявление ООО «Торговый дом „Энергостандарт“ к ООО „Виал Групп“ о взыскании задолженности по договору подряда от 20 мая 2022 года на сумму 12,6 млн рублей.

Щекотливые моменты

Кроме иска о задолженности, суд рассматривает встречный иск компании «Виал Групп» к ООО «Торговый дом „Энергостандарт“ о взыскании убытков, связанных с исполнением того же самого договора подряда, на сумму 3,8 млн рублей, взыскании штрафов, пени и судебных расходов на сумму еще примерно 1 млн рублей.

Казалось бы, спор хозяйствующих субъектов, что тут может быть интересного? Но есть некоторые моменты, которые заинтересуют широкую общественность, власти и даже правоохранительные органы.

Первый момент: еще как минимум 8 фирм, выполнявших работы для ООО «Торговый дом „Энергостандарт“, не получили причитающихся им денег, — пострадал чей-то бизнес, чьи-то работники и их семьи. Второй момент: у „Виал Групп“ арестовали счета — судом приняты такие обеспечительные меры. А компания является подрядчиком по выполнению сразу нескольких госконтрактов. Это может повлечь затягивание сроков выполнения работ и даже их срыв. Третий момент, вскрывшийся в ходе судебного процесса: экспертиза установила, что сквер был принят без нужного пакета исполнительной документации. То есть заказчик, муниципальное казенное учреждение, закрыл глаза на отсутствие нужных бумаг, и даже стройконтроль (а он был?) не заметил этого.

Счета арестовали

Представитель ООО «Виал групп» просил отменить арест счетов, но суд учел, что у ООО «Виал Групп» нет движимого или недвижимого имущества, среднесписочная численность сотрудников организации оставляет 9 человек, а местонахождение организации (юридический адрес) — в квартире по адресу регистрации генерального директора Виктора Пермякова. Также «Виал Групп» продолжает удерживать неоспариваемую во встречных исковых требованиях сумму в размере 8,8 млн рублей, то есть не отдает эти деньги «Энергостандарту». Напомним, «Виал Групп» должен 12,6 млн рублей, а встречный иск подан на 3,8 млн рублей.

В суде представители «Виал Групп» заявили, что арест счетов помешает им выполнять госконтракты, которые у них в работе. Суд решил, что не помешает, кроме того арест счетов является необходимой мерой, которая обеспечит статус кво сторон.

Суд отметил, что деньгами, полученными от заказчика работ — МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района», компания «Виал Групп» распорядилась по своему усмотрению, не оплатив работу субподрядчика и поставщиков товаров и оборудования.

Как минимум еще 8 компаний, поставлявших малые архитектурные формы (лавочки, урны, клумбы), не получили своих денегКак минимум еще 8 компаний, поставлявших малые архитектурные формы (лавочки, урны, клумбы), не получили своих денег
Как минимум еще 8 компаний, поставлявших малые архитектурные формы (лавочки, урны, клумбы), не получили своих денег
Фото: предоставлено ландшафтным бюро Green City

К ООО «ТД „Энергостандарт“» уже заявлены исковые требования поставщиков малых архитектурных форм (МАФ) о взыскании средств за поставленное оборудование. И есть риск, что ООО «ТД „Энергостандарт“» может стать банкротом.

Руководитель Ландшафтного дома Green City Оксана Харитонова рассказала Properm.ru, что проект парка был выполнен ее бюро в 2022 году.

«Но конкурсе мы не прошли, потому что на тот момент у нас не было таких больших проектов, и не было саморегулируемой организации (СРО). Выиграла компания „Виал Групп“. Администрация посоветовала генподрядчику нас в качестве субподрядчиков, так как мы работали над проектированием, провели геодезические работы, все предпроектные и проектные изыскания», — рассказала Оксана Харитонова.

Для генподрядчика было важно, чтобы субподрядчик был плательщиком НДС, поэтому Оксана обратилась к знакомой, заключили договор на субподряд с компанией «Энергостандарт». Оксана признает, что работы ими были сданы на 20–25 дней позже, чем было оговорено в контракте. «Тем не менее, объект сдан. Все дефекты, которые были выявлены на момент приемки, мы устранили сразу же. Мы знаем, что генподрядчик в конце 2022 года деньги от заказчика получил. А мы — нет! Хотя акт о приемке выполненных работ у него есть, без каких-либо замечаний с его стороны или со стороны заказчика», — возмущена Оксана.

Экспертиза установила, что парк не должен был быть принят из-за отсутствия полного пакета исполнительной документацииЭкспертиза установила, что парк не должен был быть принят из-за отсутствия полного пакета исполнительной документации
Экспертиза установила, что парк не должен был быть принят из-за отсутствия полного пакета исполнительной документации
Фото: предоставлено ландшафтным бюро Green City

Компания Харитоновой должна другим поставщикам, подрядчикам, которые были привлечены в ходе работ над проектом, поставляли детские площадки, резиновое покрытие, малые архитектурные формы.

«А он еще и встречный иск подал! Как будто что-то пришлось переделывать ему! Но не было предъявлено от заказчика предписания, ничего не было, он просто взял, что-то сам переделал, как будто бы за нас», — говорит Харитонова. Судом назначен ряд экспертиз. И предварительные данные экспертизы таковы: парк сдан без нужного объема исполнительной документации.

На колу мочало, начинай сначала

Что выявила экспертиза? Заказчик (МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района») и генподрядчик (ООО «Виал Групп») не подписали представленные в составе исполнительной документации субподрядчиком акты освидетельствования скрытых работ; нет информации о представителе застройщика и генерального подрядчика по вопросам строительного контроля. Эксперт указывает, что были грубо нарушены требования по выполнению работ и подготовке строительной документации. Принимать и считать скрытые работы выполненными в данном случае недопустимо, скрытые работы требуют перепроверки и освидетельствования.

«Смотрите, какая ситуация, — поясняет Оксана Харитонова. — Заказчик отчитался в вышестоящие органы, что работы выполнены, деньги подрядчику выплатил. А нам подрядчик не собирается платить, потому что якобы не вся была сдана исполнительная документация. Это же манипуляция документами и нежелание платить! При этом мы гарантийные обязательства несем, а до сих пор не получили свои деньги».

ООО «ТД „Энергостандарт“» принято решение обратиться в Прокуратуру Пермского края с целью проверки законности действий МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» и «Виал Групп» при исполнении муниципального контракта.

«Парк работает, жители микрорайона пользуются им, а мы не можем получить деньги за свою работу, и ни заказчик, ни власти не помогают нам получить эти деньги с подрядчика. Пусть прокуратура разберется, как они принимали и сдавали работы», — говорит Оксана.

ООО «Виал Групп» зарегистрировано в 2013 году, выручка за 2023 год 115,5 млн рублей, чистая прибыль — 6,2 млн рублей. Доля госконтрактов в выручке компании — примерно половина. Из контрактов, которые, по данным СПАРК, сейчас исполняются, это поставка вольеров для животных в муниципальный приют (38 млн рублей) и обустройство сквера на ул. Калгановской (82 млн рублей).

В «Виал Групп» направлен запрос от Properm.ru. По телефону Виктор Пермяков пояснил, что не считает нужным комментировать сложившуюся ситуацию до вынесения окончательного судебного решения.

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