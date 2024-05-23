Строители сквера им. П. Морозова не могут получить 12,5 млн рублей за свою работу

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
В Арбитражном суде Пермского края рассматривается исковое заявление ООО «Торговый дом „Энергостандарт“ к ООО „Виал Групп“ о взыскании задолженности по договору подряда от 20 мая 2022 года на сумму 12,6 млн рублей.
Кроме иска о задолженности, суд рассматривает встречный иск компании «Виал Групп» к ООО «Торговый дом „Энергостандарт“ о взыскании убытков, связанных с исполнением того же самого договора подряда, на сумму 3,8 млн рублей, взыскании штрафов, пени и судебных расходов на сумму еще примерно 1 млн рублей.
Казалось бы, спор хозяйствующих субъектов, что тут может быть интересного? Но есть некоторые моменты, которые заинтересуют широкую общественность, власти и даже правоохранительные органы.
Первый момент: еще как минимум 8 фирм, выполнявших работы для ООО «Торговый дом „Энергостандарт“, не получили причитающихся им денег, — пострадал чей-то бизнес, чьи-то работники и их семьи. Второй момент: у „Виал Групп“ арестовали счета — судом приняты такие обеспечительные меры. А компания является подрядчиком по выполнению сразу нескольких госконтрактов. Это может повлечь затягивание сроков выполнения работ и даже их срыв. Третий момент, вскрывшийся в ходе судебного процесса: экспертиза установила, что сквер был принят без нужного пакета исполнительной документации. То есть заказчик, муниципальное казенное учреждение, закрыл глаза на отсутствие нужных бумаг, и даже стройконтроль (а он был?) не заметил этого.
Представитель ООО «Виал групп» просил отменить арест счетов, но суд учел, что у ООО «Виал Групп» нет движимого или недвижимого имущества, среднесписочная численность сотрудников организации оставляет 9 человек, а местонахождение организации (юридический адрес) — в квартире по адресу регистрации генерального директора Виктора Пермякова. Также «Виал Групп» продолжает удерживать неоспариваемую во встречных исковых требованиях сумму в размере 8,8 млн рублей, то есть не отдает эти деньги «Энергостандарту». Напомним, «Виал Групп» должен 12,6 млн рублей, а встречный иск подан на 3,8 млн рублей.
В суде представители «Виал Групп» заявили, что арест счетов помешает им выполнять госконтракты, которые у них в работе. Суд решил, что не помешает, кроме того арест счетов является необходимой мерой, которая обеспечит статус кво сторон.
Суд отметил, что деньгами, полученными от заказчика работ — МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района», компания «Виал Групп» распорядилась по своему усмотрению, не оплатив работу субподрядчика и поставщиков товаров и оборудования.
К ООО «ТД „Энергостандарт“» уже заявлены исковые требования поставщиков малых архитектурных форм (МАФ) о взыскании средств за поставленное оборудование. И есть риск, что ООО «ТД „Энергостандарт“» может стать банкротом.
Руководитель Ландшафтного дома Green City Оксана Харитонова рассказала Properm.ru, что проект парка был выполнен ее бюро в 2022 году.
«Но конкурсе мы не прошли, потому что на тот момент у нас не было таких больших проектов, и не было саморегулируемой организации (СРО). Выиграла компания „Виал Групп“. Администрация посоветовала генподрядчику нас в качестве субподрядчиков, так как мы работали над проектированием, провели геодезические работы, все предпроектные и проектные изыскания», — рассказала Оксана Харитонова.
Для генподрядчика было важно, чтобы субподрядчик был плательщиком НДС, поэтому Оксана обратилась к знакомой, заключили договор на субподряд с компанией «Энергостандарт». Оксана признает, что работы ими были сданы на 20–25 дней позже, чем было оговорено в контракте. «Тем не менее, объект сдан. Все дефекты, которые были выявлены на момент приемки, мы устранили сразу же. Мы знаем, что генподрядчик в конце 2022 года деньги от заказчика получил. А мы — нет! Хотя акт о приемке выполненных работ у него есть, без каких-либо замечаний с его стороны или со стороны заказчика», — возмущена Оксана.
Компания Харитоновой должна другим поставщикам, подрядчикам, которые были привлечены в ходе работ над проектом, поставляли детские площадки, резиновое покрытие, малые архитектурные формы.
«А он еще и встречный иск подал! Как будто что-то пришлось переделывать ему! Но не было предъявлено от заказчика предписания, ничего не было, он просто взял, что-то сам переделал, как будто бы за нас», — говорит Харитонова. Судом назначен ряд экспертиз. И предварительные данные экспертизы таковы: парк сдан без нужного объема исполнительной документации.
Что выявила экспертиза? Заказчик (МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района») и генподрядчик (ООО «Виал Групп») не подписали представленные в составе исполнительной документации субподрядчиком акты освидетельствования скрытых работ; нет информации о представителе застройщика и генерального подрядчика по вопросам строительного контроля. Эксперт указывает, что были грубо нарушены требования по выполнению работ и подготовке строительной документации. Принимать и считать скрытые работы выполненными в данном случае недопустимо, скрытые работы требуют перепроверки и освидетельствования.
«Смотрите, какая ситуация, — поясняет Оксана Харитонова. — Заказчик отчитался в вышестоящие органы, что работы выполнены, деньги подрядчику выплатил. А нам подрядчик не собирается платить, потому что якобы не вся была сдана исполнительная документация. Это же манипуляция документами и нежелание платить! При этом мы гарантийные обязательства несем, а до сих пор не получили свои деньги».
ООО «ТД „Энергостандарт“» принято решение обратиться в Прокуратуру Пермского края с целью проверки законности действий МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» и «Виал Групп» при исполнении муниципального контракта.
«Парк работает, жители микрорайона пользуются им, а мы не можем получить деньги за свою работу, и ни заказчик, ни власти не помогают нам получить эти деньги с подрядчика. Пусть прокуратура разберется, как они принимали и сдавали работы», — говорит Оксана.
ООО «Виал Групп» зарегистрировано в 2013 году, выручка за 2023 год 115,5 млн рублей, чистая прибыль — 6,2 млн рублей. Доля госконтрактов в выручке компании — примерно половина. Из контрактов, которые, по данным СПАРК, сейчас исполняются, это поставка вольеров для животных в муниципальный приют (38 млн рублей) и обустройство сквера на ул. Калгановской (82 млн рублей).
В «Виал Групп» направлен запрос от Properm.ru. По телефону Виктор Пермяков пояснил, что не считает нужным комментировать сложившуюся ситуацию до вынесения окончательного судебного решения.