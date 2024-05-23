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Published Сегодня, 08:20

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Суд рассмотрит дело о крупнейшей взятке в истории России

23 мая 2024, 08:20
В июне Балашихинский городской суд рассмотрит дело о крупной взятке, которая считается самой большой в истории России.

На скамье подсудимых — бывший руководитель Следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы, 35-летний майор юстиции Марат Тамбиев. Его обвиняют в десяти случаях получения взяток. Об этом пишет «Ридус» со ссылкой на «Коммерсантъ».

Тамбиеву предъявляют обвинение в получении взяток на сумму более полутора миллионов долларов и 2718 биткоинов (примерно 7,3 миллиарда рублей). Он также подозревается в попытке незаконно заработать еще 1,3 миллиона долларов. Следствие утверждает, что у майора юстиции была соучастница в лице экс-следователя Кристины Ляховенко.

Оба подозреваемых не признают свою вину и отрицают получение денег.

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