Суд рассмотрит дело о крупнейшей взятке в истории России

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
На скамье подсудимых — бывший руководитель Следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы, 35-летний майор юстиции Марат Тамбиев. Его обвиняют в десяти случаях получения взяток. Об этом пишет «Ридус» со ссылкой на «Коммерсантъ».
Тамбиеву предъявляют обвинение в получении взяток на сумму более полутора миллионов долларов и 2718 биткоинов (примерно 7,3 миллиарда рублей). Он также подозревается в попытке незаконно заработать еще 1,3 миллиона долларов. Следствие утверждает, что у майора юстиции была соучастница в лице экс-следователя Кристины Ляховенко.
Оба подозреваемых не признают свою вину и отрицают получение денег.