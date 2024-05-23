Суд рассмотрит дело о крупнейшей взятке в истории России

Тамбиеву предъявляют обвинение в получении взяток на сумму более полутора миллионов долларов и 2718 биткоинов (примерно 7,3 миллиарда рублей). Он также подозревается в попытке незаконно заработать еще 1,3 миллиона долларов. Следствие утверждает, что у майора юстиции была соучастница в лице экс-следователя Кристины Ляховенко.