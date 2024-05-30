Кировстат: один член семьи тратит порядка 25 тысяч рублей в месяц

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Отмечается, что жители городской местности тратят на 7 тысяч 157 рублей больше, чем жители села, пишет newsler.ru.
Наибольшую долю расходов составили затраты на покупку непродовольственных товаров. В среднем каждый житель области тратил около 10 тысяч 422 рубля в месяц на такие покупки. На втором месте были расходы на продукты питания — около 7 тысяч 451 рубль в месяц. На третьем месте оказались расходы на оплату услуг, которые составили около 6 тысяч 163 рубля в месяц на одного человека.
Согласно Кировстату, в структуре расходов на непродовольственные товары наибольший вес имели затраты на приобретение мебели, домашнего оборудования и предметов для ухода за домом (18,9%), на покупку одежды, обуви, белья и тканей (18,2%), на приобретение бензина и других видов топлива для личного транспорта (7,7%), на покупку медикаментов, медицинской и фармацевтической продукции (6,4%) и товаров личной гигиены (5,2%).
В структуре расходов на продукты питания наибольшую сумму составляли затраты на мясо и мясные продукты (22,7%), молоко и молочные продукты (14,7%), хлебобулочные изделия и крупы (14,5%), фрукты и орехи (8,1%), а также сахар, джем, мед, шоколад и конфеты (8%).