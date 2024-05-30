Кировстат: один член семьи тратит порядка 25 тысяч рублей в месяц

Наибольшую долю расходов составили затраты на покупку непродовольственных товаров. В среднем каждый житель области тратил около 10 тысяч 422 рубля в месяц на такие покупки. На втором месте были расходы на продукты питания — около 7 тысяч 451 рубль в месяц. На третьем месте оказались расходы на оплату услуг, которые составили около 6 тысяч 163 рубля в месяц на одного человека.