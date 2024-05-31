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Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

На Кузбассе сотрудники МЧС спасли пять человек из горящего дома

31 мая 2024, 12:23
По информации пресс-службы МЧС Кемеровской области, сотрудники ведомства спасли пять человек во время пожара в одном из многоэтажных зданий в городе Мыски.

Сообщение о возгорании поступило от жильцов дома, пишет sibdepo.ru. Когда первая пожарно-спасательная команда прибыла на место, из окна квартиры на втором этаже был виден открытый огонь, а в подъезде наблюдалось сильное задымление.

Огнеборцы немедленно начали разведку. Специалисты по газодымозащите, используя автолестницу, спасли женщину и двух детей с балкона на третьем этаже. Еще два человека были эвакуированы через лестничные марши при помощи спасательных устройств для защиты дыхания. Ещё десять человек смогли самостоятельно покинуть здание.

Очаг пожара был оперативно потушен. Общая площадь возгорания составила 7,5 квадратных метров. В кухне одной из квартир огонь повредил мебель, предметы и стены. По предварительным данным, причиной пожара стали небрежное обращение с огнем.

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