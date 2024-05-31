На Кузбассе сотрудники МЧС спасли пять человек из горящего дома

Огнеборцы немедленно начали разведку. Специалисты по газодымозащите, используя автолестницу, спасли женщину и двух детей с балкона на третьем этаже. Еще два человека были эвакуированы через лестничные марши при помощи спасательных устройств для защиты дыхания. Ещё десять человек смогли самостоятельно покинуть здание.